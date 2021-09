Diuna - wideo pokazuje niezwykłe sceny. Film to tylko przystawka do sequela

fot. materiały prasowe

Nowe wideo promujące film Diuna pokazuje kulisy widowiska. W nim też aktorzy omawiają rody walczące o Arrakis. Widzimy tutaj wypowiedzi między innymi Timotheego Chalameta (Paul Atryda), Rebeki Ferguson (Lady Jessica), Zendayi (Chani), Javiera Bardema (Stilgar) czy reżysera i współscenarzysty Denisa Villeneuve'a. W tle widzimy sporo nowych scen, które wcześniej nie były publikowane. Najciekawsze wydają się z baronem Vladimirem Harkonnenem, który w trailerach był bardzo mało pokazywany.

Diuna - wideo

Diuna - galeria

Opublikowano również nowy plakat zapowiadający superprodukcję. Jest on pierwszy w poniższej galerii.

Diuna

Diuna jest zaledwie ekranizacją połowy pierwszej książki Franka Herberta. Wszyscy czekają z niecierpliwością, jak ten film się sprzeda w pandemicznych czasach. Od tego ma zależeć, czy Warner Bros. da zielone światło na Diunę 2, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że nie mają zamiaru na to patrzeć i ogłoszenie jest formalnością. W USA film będzie mieć premierę hybrydową, czyli jednocześnie trafi do kin i do platformy HBO Max, a to generuje omawiany przez branże problem piractwa. Wiele też będzie zależeć od sytuacji pandemicznej w trakcie nadchodzącej 4. fali koronawirusa.

Denis Villeneuve w rozmowie ze Slashfilm został zapytany o Diunę 2 i o to kiedy mogą zacząć się zdjęcia.

- Aby szybko zacząć prace nad filmem takim rozmiarów, musimy mieć wybudowane scenografie, czy zrobione kostiumy, więc rozmawiamy o miesiącach przygotowań. Jest jednak entuzjazm i film raczej dostanie zielone światło prędzej niż później. Powiem tak, będę gotowy ruszyć na plan w 2022 roku. Jestem na to gotowy i chciałbym, aby ten film wylądował na ekranach tak szybko, jak to możliwe.

Przyznaje, że dla niego Diuna to tylko przystawka do Diuny 2.

- Trudnym zadaniem przy części pierwszej było przedstawienie świata, pomysłów, kodeksów, kultury, różnych rodów i planet. Gdy już to zrobisz, ten świat staje się szalonym placem zabaw. To zmotywuje mnie, by zaszaleć i tworzyć. Nie powinienem tego mówić, ale powiem, dla mnie Diuna: część pierwsza to tylko przystawka. Głównym daniem jest Diuna 2, w której możemy wiele dodać. To mogę powiedzieć. Diuna: część pierwsza to dla mnie najbardziej ekscytujący projekt, przy którym pracowałem. Diuna 2 sprawia, że czuję się jeszcze bardziej podekscytowany.

Według ostatnich informacji Denis Villeneuve jest w trakcie pisania scenariusza sequela wraz z Jonem Spaihtsem.

Diuna - premiera w październiku tylko w polskich kinach.