Matrix: Zmartwychwstania - różne wersje Morfeusza? Nowe zdjęcia i szczegóły o postaci

Matrix: Zmartwychwstania zadebiutuje w kinach już niedługo, a kontynuacja przygód Neo i Trinity bardzo oczekiwana jest przez fanów. Wciąż jednak o fabule nie wiadomo zbyt wiele, a wskazówkami jedynie są krótkie opisy oraz jeden wypuszczony do tej pory zwiastun.

Fani prześcigają się w tworzeniu własnych teorii dotyczących filmu, ale rąbka tajemnicy uchylił teraz Yahya Abdul-Mateen II, który wcieli się w postać młodego Morfeusza. W wywiadzie dla EW.com zdradził między innymi, że jego zadaniem nie jest powielanie lub kwestionowanie danej historii, jeśli bierze udział w jakimś projekcie, to całkowicie wierzy w zaplanowaną przez twórców fabułę. Oczywiście nie jest łatwo wcielić się w postać, która mocno związana jest z aktorem, tak jak jest w przypadku Morfeusza i odgrywającego go w oryginalnej trylogii Laurence'a Fishburne'a. Aktor wyraził się z szacunkiem o jego dokonaniach, a także dodał wskazówkę, która być może oznacza, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie inną wersją postaci Morfeusza.

Laurence już zrobił to, co należało zrobić. Myślę, że scenariusz zapewnił nową narrację i nowe możliwości, które zrobiły miejsce w uniwersum Matrixa dla nowego Morfeusza. (...) To zdecydowanie inna iteracja postaci. Gram postać, która zdecydowanie jest świadoma historii Matrixa i historii Morfeusza. Znajduje się w podróży do samopoznania. W naszej historii jest wiele rzeczy, które dotyczą rozwoju i definiowania własnej ścieżki. Morfeusz nie jest od tego zwolniony.

Poniżej możecie zobaczyć także 3 nowe zdjęcia z filmu (na początku galerii):

Matrix 4 - premiera w kinach na całym świecie 22 grudnia. W USA film trafi jednocześnie do platformy streamingowej HBO Max.