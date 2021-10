Venom 2 pokazuje nowe fragmenty Matrix: Zmartwychwstania? Jaki ten świat mały!

Sony

Venom 2: Carnage i Matrix: Zmartwychwstania były kręcone w tym samym mieście, czyli w San Francisco. Jak się okazuje, dzięki temu widzowie mogli zobaczyć nowy element z planu Matrixa. Gdy Eddie Brock wspinał się po Tower Coit, w tle można było zobaczyć helikoptery. Jak się okazuje, nie było to zaplanowane przez twórców tło. W rzeczywistości maszyny zostały użyte w Matrixie. Christopher Kusiak, który odpowiada za logistykę i zabezpieczenie lokalizacji w Venomie 2, przyznał to podczas wywiadu dla portalu Screen Rant.

Wiele rzeczy wpłynęło na kręcenie. Wiele ujęć jazdy odeszło, ponieważ Matrix: Zmartwychwstania kontrolował całe śródmieście. Musieliśmy przenieść wyczyn kaskaderski na szczyt garażu, ponieważ przez Matrixa nie byliśmy w stanie dostać się do obszarów, które nas interesowały. Ale jeśli my bylibyśmy pierwsi, prawdopodobnie zadziałałoby to w drugą stronę.

Venom 2: Carnage

Następnie Christopher Kusiak odniósł się do helikopterów.

Helikoptery były częścią Matrixa. Filmowaliśmy w tym samym czasie, więc niektóre z ich elementów uchwyciliśmy na naszej kamerze.

Venon 2: Carnage będzie miał polską premierę 15 października.