Matthew McConaughey i Michael Caine pomagają w rozwoju AI. Maszyna skopiuje ich głos

fot. materiały promocyjne

Reklama

Aktorzy Matthew McConaughey i Michael Caine połączyli siły z firmą zajmującą się dźwiękiem AI, ElevenLabs, aby stworzyć wirtualne repliki swoich słynnych głosów. Teraz McConaughey wykorzystuje nową technologię, aby przygotować hiszpańskojęzyczną wersję audio swojego newslettera Lyrics of Livin, czytaną jego własnym głosem. Michael Caine natomiast dołącza do nowo uruchomionego Iconic Voice Marketplace, platformy, która umożliwia firmom i zespołom kreatywnym uzyskanie zgody na wykorzystanie głosu Caine’a w projektach i treściach. Obaj aktorzy podali oświadczenia w których uzasadnili swoje decyzje.

Jak aktorzy uzasadnili oddanie swoich głosów na rozwój AI?

Jak podał w oświadczeniu McConaughey podał oświadczenie:

Od naszej pierwszej rozmowy byłem pod wrażeniem tego, jak zespół ElevenLabs potrafił zamienić magię podstawowej technologii w produkty, z których codziennie korzystają twórcy, firmy i opowiadacze historii. Uruchomiłem mój newsletter Lyrics of Livin’, aby dzielić się historiami i pomysłami we własnym głosie z tymi, którzy chcą słuchać. Teraz, dzięki ElevenLabs, Lyrics of Livin’ rozszerza się o hiszpańskojęzyczną edycję, co pozwala nam dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi i nawiązać z nimi więź. Do wszystkich, którzy budują przyszłość technologii głosu: idźcie dalej. Pomagacie tworzyć przyszłość, w której możemy oderwać wzrok od ekranów i łączyć się poprzez coś tak ponadczasowego jak samo człowieczeństwo — nasz głos.

Z kolei w oficjalnym oświadczeniu Iconic Voice Marketplace Caine powiedział:

Przez lata użyczałem swojego głosu historiom, które poruszały ludzi — opowieściom o odwadze, humorze i ludzkim duchu. Teraz pomagam innym odnaleźć ich głos. Dzięki ElevenLabs możemy zachowywać i udostępniać głosy — nie tylko mój, ale każdego. ElevenLabs jest w czołówce technologii, wykorzystując innowacje nie po to, by zastąpić człowieczeństwo, lecz by je celebrować. Daje każdemu narzędzia, by być słyszanym. Nie chodzi o zastępowanie głosów, lecz o ich wzmacnianie — otwieranie drzwi dla nowych opowiadaczy. Spędziłem życie na opowiadaniu historii. ElevenLabs pomoże kolejnemu pokoleniu opowiedzieć ich własne.

W zaprezentowanym przez ElevenLabs zwiastunie można usłyszeć głos Caine’a wygenerowany przez AI.

Każdy nowy postęp technologiczny budzi ostrożność — i słusznie. Ale za każdym razem to ludzki pęd do pasji, sztuki i kreatywności bierze górę. Bo technologia to tylko medium. To jest człowieczeństwo — wzmocnione.

Według ElevenLabs, Iconic Voice Marketplace „rozwiązuje kluczowe wyzwanie etyczne w tworzeniu mediów z użyciem AI, umożliwiając etyczne pozyskiwanie i licencjonowanie jednych z najbardziej rozpoznawalnych głosów na świecie.”