Matthew McConaughey i Michael Caine pomagają w rozwoju AI. Maszyna skopiuje ich głos
Znani aktorzy podpisali umowy z ElevenLabs, znaną firmą zajmującą się AI imitującym mowę. W ramach współpracy głos aktorów zostanie wykorzystany do przyszłych projektów.
Aktorzy Matthew McConaughey i Michael Caine połączyli siły z firmą zajmującą się dźwiękiem AI, ElevenLabs, aby stworzyć wirtualne repliki swoich słynnych głosów. Teraz McConaughey wykorzystuje nową technologię, aby przygotować hiszpańskojęzyczną wersję audio swojego newslettera Lyrics of Livin, czytaną jego własnym głosem. Michael Caine natomiast dołącza do nowo uruchomionego Iconic Voice Marketplace, platformy, która umożliwia firmom i zespołom kreatywnym uzyskanie zgody na wykorzystanie głosu Caine’a w projektach i treściach. Obaj aktorzy podali oświadczenia w których uzasadnili swoje decyzje.
Jak aktorzy uzasadnili oddanie swoich głosów na rozwój AI?
Jak podał w oświadczeniu McConaughey podał oświadczenie:
Z kolei w oficjalnym oświadczeniu Iconic Voice Marketplace Caine powiedział:
W zaprezentowanym przez ElevenLabs zwiastunie można usłyszeć głos Caine’a wygenerowany przez AI.
Według ElevenLabs, Iconic Voice Marketplace „rozwiązuje kluczowe wyzwanie etyczne w tworzeniu mediów z użyciem AI, umożliwiając etyczne pozyskiwanie i licencjonowanie jednych z najbardziej rozpoznawalnych głosów na świecie.”
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1974, kończy 51 lat