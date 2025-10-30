Reklama
Maul: Shadow Lord - zmiana kultowego miecza świetlnego. Pokazano figurkę

Maul: Shadow Lord to nadchodzący serial animowany ze świata Gwiezdnych wojen, który w pełni skupia się na kultowej postaci w epoce, gdy stawał się galaktycznym gangsterem. Zdjęcia figurki powiązanej z produkcją sugerują drobną zmianę w jego mieczu świetlnym.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
disney+ maul: shadow lord
Maul: Shadow Lord fot. starwars.com
Do sieci trafiły zdjęcia figurki firmy Hasbro powiązanej z serialem animowanym Maul: Shadow Lord. Jest to pierwsza samodzielna produkcja w pełni skupiająca się na poczynaniach Maula po wydarzeniach z Zemsty Sithów, gdy - według kanonu - powoli stawał się ważną personą w galaktycznym świecie przestępczym. Dokładne szczegóły fabuły nie są znane, ale dzięki figurce widzimy, że choć wygląd Maula wiele się nie zmieni, to dokonano małej zmiany w jego mieczu świetlnym.

Maul: Shadow Lord - figurka

Jak widzimy na zdjęciach, Maul ma charakterystyczny dla siebie podwójny miecz z dwoma ostrzami. Widzimy jednak nowość - będzie mógł rozłożyć go na dwa odrębne miecze świetlne. Podobne rozwiązanie pojawiało się już u różnych postaci używających takiego modelu broni, ale do tej pory Maul takiego nie miał.

Maul: Shadow Lord - figurka Hasbro

arrow-left
Maul: Shadow Lord - figurka Hasbro
fot. materiały prasowe
arrow-right

Maul: Shadow Lord - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się rok po finale Wojen klonów i wydarzeniach z Zemsty Sithów. To w tych czasach Maul zszedł do przestępczego podziemia, w którym stworzył organizację zwaną Karmazynowym Świtem i trząsł gangsterskim światem galaktyki. Prawdopodobnie serial pokaże, co do tego doprowadziło, ale konkretne szczegóły nie są znane.

Premiera Star Wars: Maul - Shadow Lord odbędzie się w 2026 roku w Disney+.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
disney+ maul: shadow lord
