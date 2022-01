Sławny komiks o Holokauście usunięty ze szkół: wyniki 10 do 0. Decyzja wywołała oburzenie

Fot. Materiały prasowe/cbr.com

Maus. Opowieść ocalałego to powieść graficzna stworzona przez Arta Spiegelmana, nagrodzona między innym Pulitzerem. Porusza temat Holokaustu i przedstawia historię Władka Szpigelmana, polskiego Żyda i byłego więźnia Auschwitz.

Zarząd McMinn County School w Tennessee zagłosował za wykluczeniem tytułu ze swojego programu nauczania we wszystkich podległych mu szkołach, powołując się na zawarte w komiksie wulgaryzmy i nagie zdjęcia kobiet.

Choć rada dyskutowała nad możliwością zredagowania treści uznanych za nieodpowiednie, to ostatecznie postanowiono całkowicie usunąć książkę.

Maus usunięty z programu nauczania w Tennessee

Zarząd poproszony o komentarz na temat sprawy stwierdził, że usunięcie książki z programu nauczania nie ma nic wspólnego z poruszanym przez nią tematem Holokaustu. Wyniki przeprowadzonego przez nich głosowania to 10 do 0.

Jak komentuje członek zarządu:

Dlaczego system edukacji miałby promować takie rzeczy, nie jest to ani mądre, ani zdrowe... Nie zaprzeczam, ze było to okropne, brutalne i okrutne. To tak, jak gdy oglądasz telewizję, a na ekranie pojawiają się przekleństwo albo naga scena - film byłby taki sam bez nich. Cóż, ta książka też byłaby taka sama bez nich.

Oburzenie dotyczące usunięcia Mausa

Ludzie są tym bardziej że oburzeni, że wiadomość ogłoszono tuż przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który jest obchodzony 27 stycznia. Swój sprzeciw dotyczący tej decyzji wyraziło wiele osób, w tym pisarz Neil Gaiman. Yair Rosenberg skomentował nawet, że życzy zarządowi powodzenia w tworzeniu przyjaznych treści o Holokauście. Za to Ryan Higgins zobowiązał się, by podarować do 100 kopii The Complete Maus każdej rodzinie w okręgu McMinn County w Tennessee, która tego chce.

