Maus - oświadczenie po fali oburzenia. Komiks o Holokauście nieodpowiedni dla uczniów?

Maus to powieść graficzna autorstwa Arta Spiegelmana, która opowiada o Holokauście, a bohaterowie występują pod postacią zwierząt. Został wielokrotnie nagrodzony, między innymi nagrodą Pulitzera, a wiele osób uważa go za jeden z najważniejszych komiksów w historii. Zarząd McMinn County School w Tennessee zadecydował o usunięciu tytułu ze swojego programu nauczania, co wywołało falę oburzenia w Internecie. Postanowili więc wydać oświadczenie, w którym bronią swojej decyzji.

Dlaczego Maus został usunięty z programu nauczania?

Zarząd zadecydował o usunięciu komiksu z programu nauczania za pomocą głosowania. Jego wyniki to 10 do 0. W wydanym oświadczeniu bronią swojej decyzji tym, że powieść graficzna zawiera nieodpowiednie treści dla dzieci, takie jak nagość, przemoc i samobójstwo, w związku z tym jest bardziej odpowiednia dla dorosłego czytelnika.

Poprosiliśmy administrację o to, by znaleźć prace, które spełniają ten sam edukacyjny cel co Maus, ale w bardziej odpowiednim do wieku naszych uczniów stylu.

Reakcja United States Holocaust Memorial Museum

Wiele osób wyraziło swój sprzeciw odnoście takiej decyzji zarządu, w tym pisarz fantasy Neil Gaiman. Zaś sam autor komiksu, Art Spiegelman, był nią bardzo zaskoczony. Swoje stanowisko w sprawie zajęło też United States Holocaust Memorial Museum, które podkreśliło ważną rolę Mausa w edukowaniu uczniów na temat historii.

Uczenie na temat Holokaustu, korzystając z takich książek jak Maus, może zainspirować uczniów do tego, by myśleli krytycznie o przeszłości, a także o ich rolach i obowiązkach w dzisiejszym świecie.

Właściciel sklepu z komiksami i niesamowita darowizna

Ryan Higgins, właściciel sklepu z komiksami Comics Conspiracy w Sunnyvale, postanowił przekazać do stu kopii książki dowolnej rodzinie, mieszkającej w rejonie, gdzie zakaz obowiązuje, która się do niego zgłosi. Robił tak już w przeszłości z innymi zakazanymi tytułami, na przykład V For Vendetta. Spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i wielu opiekunów z dziećmi zgłosiło się do niego, by odebrać swój egzemplarz.

