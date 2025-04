Max - nowości na 1-15 kwietnia 2025. Nowe sezony The Last of Us, Opowieści podręcznej i Hacks

fot. materiały prasowe

W kwietniu na platformę Max trafi kilka niezwykle wyczekiwanych tytułów. Przede wszystkim z drugim sezonem powróci The Last of Us, czyli serialowa adaptacja cenionej gry wideo. Ponadto w serwisie pojawią się nowe odcinki finałowej serii Opowieści podręcznej. Do tego z 4. sezonem powraca też nagradzany serial Hacks z Jean Smart i Hannah Einbinder. Bibliotekę uzupełnią również wyjątkowe filmy, jak Egzorcyzmy Emily Rose czy Lepiej później niż wcale. Na fanów Toma Cruise'a będzie czekać sześć części Mission Impossible.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Max - seriale i programy na 1-15 kwietnia

Pani sprzątająca IV (The Cleaning Lady) - Thony podejmuje odważną decyzję, która otwiera nową drogę do obywatelstwa.

Odmienne stany Amy (Expecting Amy) - Przezabawne i bezkompromisowe spojrzenie na nowy etap w życiu Amy Schumer.

Georgie i Mandy wzięli ślub (Georgie & Mandy's First Marriage) - Losy Georgie i Mandy, którzy tworzą rodzinę w Teksasie, stawiając czoła wyzwaniom dorosłości, rodzicielstwa i małżeństwa.

Plotkara I (Gossip Girl) - Prawie dziesięć lat po publikacji ostatniego wpisu na blogu Plotkary, wracamy na Upper East Side, aby śledzić poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół.

Plotkara II (Gossip Girl) - Jest drugi semestr, a Plotkara robi wszystko, aby kontrolować skandaliczne życie i kłamstwa elit z Manhattanu. Nauczyła się już w pierwszej rundzie, że jej odbiorcy powinni dostać wszystko to, czego pragną.

Stewardesa I (The Flight Attendant) - Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

Stewardesa II (The Flight Attendant) Cassie Bowden wiedzie w Los Angeles swoje nowe trzeźwe życie, w wolnym czasie dorabiając jako agentka CIA. Kiedy jednak zagraniczne zlecenie sprawia, że przypadkowo staje się świadkiem morderstwa, Cassie zostaje wplątana w kolejną międzynarodową intrygę

Opowieść podręcznej VI (The Handmaid's Tale) - W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci.

Hacks IV - Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę.

The Last of Us - Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.

fot. Max

Max - filmy na 1-15 kwietnia

Krok dziewiąty (The 9th Step) - Ojciec, który niespodziewanie otrzymuje opiekę nad swoją nastoletnią córką, ma drugą szansę, aby odzyskać jej zaufanie i odbudować ich relację.

Dziki kot (Wildcat) - Obraz bada burzliwe życie młodej literatki, która zmaga się z ograniczeniami społecznymi i osobistymi demonami.

15 lat (15 Years) - Po 15 latach w więzieniu za morderstwo, którego nie popełniła, pianistka Jenny dowiaduje się, że jej kochanek został gwiazdą popu.

Mission: Impossible - Tom Cruise w roli tajnego agenta, który musi oczyścić się z zarzutów o zdradę i znaleźć prawdziwego zdrajcę zagrażającego bezpieczeństwu USA.

Mission: Impossible II - Druga część megahitu z Tomem Cruise'em w roli Ethana Hunta, który tym razm zostaje wysłany z misją powstrzymania szaleńca przed rozsianiem na całym świecie groźnego wirusa.

Mission: Impossible III - Agent Ethan Hunt po raz kolejny powraca, aby tym razem pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią.

fot. Paramount Pictures

Mission: Impossible – Fallout - Ethan Hunt i jego zespół powracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Mission: Impossible – Ghost Protocol - Ethan Hunt zostaje oskarżony o zorganizowanie ataku na Kreml. Zrobi wszystko, żeby oczyścić siebie i swoich ludzi z zarzutów.

Mission: Impossible - Rogue Nation - Tom Cruise w roli agenta do zadań specjalnych, który po raz kolejny udowadnia, że nie ma dla niego misji niemożliwej.

Królowa kości (Queen Of Bones) - Mroczna baśń ludowa o bliźniakach, które szukają odpowiedzi na temat śmierci swojej matki i jej związku z nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Biegnąc po piasku (Running on Sand) - Erytrejski uchodźca deportowany z Izraela zostaje wzięty za nowego zawodnika drużyny piłkarskiej, a jego przetrwanie zależy od sukcesu zespołu.

Dawna ja (Somebody I Used to Know) - Podczas wizyty w rodzinnym mieście, pracoholiczka Ally odnawia kontakt z byłym chłopakiem i jest zdeterminowana, by go odzyskać.

Egzorcyzmy Emily Rose (The Exorcism of Emily Rose) - Opętana przez demony studentka umiera w trakcie rytuału egzorcyzmów. Ksiądz, który je odprawiał, staje przed sądem. Na faktach.

Screen Gems

Niebo nad Zenicą (The Sky Above Zenica) - Obywatele walczą z zanieczyszczeniem. Porywający film o wytrwałości i sile zdeterminowanych aktywistów.

Nie ma "ja" w trójkącie (There is no I in Threesome) - Przed związaniem się na stałe Ollie i Zoe chcą spróbować czegoś nowego.

Veni, vidi, vici - Satyra społeczna skupiająca się na superbogatej rodzinie Maynardów, której patriarcha postanawia zabijać przypadkowych ludzi dla sportu.

Vera i przyjemności innych (Vera And The Pleasure Of Others) - Vera wynajmuje puste mieszkanie nastolatkom szukającym miejsca do uprawiania seksu i odkrywa własne pragnienia seksualne.

Wszystko pół na pół (Everything's Fifty Fifty) - Marion i Andi są rozwiedzeni, ale uważają się za wzorowych rodziców. Wspólne wakacje ujawniają jednak pewne niepokojące problemy.

Szczęśliwy dzień (A Happy Day) - Trzech nastoletnich przyjaciół utknęło w obozie dla uchodźców na mroźnej północy Norwegii. Wymyślają plan ucieczki, ale jeden z nich się zakochuje.

Elizjum (Elysium) - Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.

Lepiej później niż wcale (Late Bloomers) - Louise trafia do szpitala po tym, jak po pijanemu złamała biodro. Spotkanie z zrzędliwą starszą Polką prowadzi do pracy polegającej na opiece nad nią.

Mrok lasu (Schlitter) - Młody mężczyzna walczy o życie, gdy ojciec jego zmarłego przyjaciela obwinia go za śmierć syna i szuka zemsty.

Ósemka ze sternikiem (The Boys in the Boat) - Film George'a Clooneya o drużynie wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, która w rywalizowała o złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie.

Magia uczuć (The Fall) - Alexandria, dziecko dochodzące do siebie po złamaniu ręki, spotyka w szpitalu Roya Walkera, rannego kaskadera filmowego.

Małpiarnia (The Monkey House) - Odnoszący niegdyś sukcesy powieściopisarz próbuje ożywić swoją gasnącą karierę, zatrudniając lekkomyślną aktorkę.

Porzucić noc (Through The Night) - Anna odbiera telefon alarmowy pewnej nocy. Kilka tygodni później zostaje aresztowany mężczyzna, ale ona, Aly i Dary zmagają się z echem tamtej nocy.

Jak ukraść Księżyc (Despicable Me) - Na przedmieściach miasta znajduje się dom, w którym mieszka Gru. Mężczyzna jest jednym z najniebezpieczniejszych przestępców świata. Przygotowuje się do skoku stulecia - planuje ukraść Księżyc.

fot. materiały prasowe

Minionki rozrabiają (Despicable Me 2) - Gru porzuca życie superprzestępcy, aby wychować Margo, Edith i Agnes. Ich sielankowe życie na przedmieściach nie potrwa jednak długo.

Gru, Dru i Minionki (Despicable Me 3) - Kontynuacja historii Gru, Lucy, ich uroczych córek — Margo, Edith i Agnes — oraz Minionków.

Minionki (Minions) - Minionki zostają zwerbowane przez Scarlet Overkill, która wraz ze swoim wynalazcą mężem knuje plan przejęcia władzy nad światem.

Minionki: Wejście Gru (Minions: The Rise Of Gru) - Psotne Minionki wracają na kolejne przygody, gdy 12-letni Gru łączy siły z Kevinem, Stuartem i Bobem, aby dołączyć do supergrupy złoczyńców.

Max - dokumenty na 1-15 kwietnia

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia (Eyes On The Prize: Hallowed Ground) - Dokument poświęcony arcydziełu Henry'ego Hamptona "EYES ON THE PRIZE" (1987-1990). Głosami członków ruchu przywołuje historyczne wspomnienia, uruchamia radykalną wyobraźnię i zagłębia się w podróż ku wyzwoleniu czarnych.

Wrota Niebios. Sekta nad sektami (Heaven's Gate: The Cult Of Cults) - Historia kultu Heaven’s Gate założonego w 1975 roku przez Marshalla Applewhite'a i Bonnie Nettles. Wszystko zaczęło się od tajemniczego zniknięcia 20 osób z małego miasteczka w Oregonie.

Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie (Bright Lights: Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds) - Dwie ikony kina – Carrie Fisher i jej matka, Debbie Reynolds, dzielą się wspomnieniami dotyczącymi życia w świetle reflektorów. Wpuszczają widzów do swojego prywatnego świata w dokumencie nakręconym przed ich niespodziewaną śmiercią.

„My Gift” - koncert świąteczny Carrie Underwood (My Gift: A Christmas Special From Carrie Underwood) - Bożonarodzeniowy występ siedmiokrotnej laureatki Grammy Carrie Underwood, która prezentuje swój pierwszy świąteczny album „My Gift”. W trakcie występu pełnego ciepłych momentów artystce towarzyszą goście, m.in. John Legend.

Co się stało, Brittany Murphy? (What Happened, Brittany Murphy?) - Dwuczęściowy serial dokumentalny przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90.

Kwietniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 – 15 kwietnia)

1 kwietnia

Harpunnicy, odc. 1

Pani sprzątająca IV, odc. 1

2 kwietnia

Nic do zgłoszenia V, odc. 1

3 kwietnia

Odmienne stany Amy, odc. 1

Eyes on the Prize: Uświęcona ziemia

Georgie i Mandy wzięli ślub, odc 1-2

Wrota Niebios. Sekta nad sektami, odc. 1

Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie

Krok dziewiąty

Dziki kot

4 kwietnia

Plotkara I, odc. 1

Plotkara II, odc. 1

Stewardesa I, odc. 1

Stewardesa II, odc. 1

15 lat

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Mission: Impossible - Rogue Nation

„My Gift” - koncert świąteczny Carrie Underwood

Królowa kości

Biegnąc po piasku

Dawna ja

Egzorcyzmy Emily Rose

Niebo nad Zenicą

Nie ma "ja" w trójkącie

Veni, vidi, vici

Vera i przyjemności innych

Chasing Cobbles: Mads Pederson, odc 1-2

6 kwietnia

Lazarus, odc. 1

Cały jej świat, odc. 1

Duda kontra Szafrański VIII, odc. 1

Witaj w klubie, odc. 1

8 kwietnia

Opowieść podręcznej VI, odc. 1-3

9 kwietnia

Nie do uwierzenia! VIII, odc. 1-10

10 kwietnia

The Way Down, odc. 1

Co się stało, Brittany Murphy?, odc. 1

Wszystko pół na pół

11 kwietnia

Hacks IV, odc 1

Szczęśliwy dzień

Elizjum

Lepiej później niż wcale

Mrok lasu

Ósemka ze sternikiem

Magia uczuć

Małpiarnia

Porzucić noc

12 kwietnia

Jak ukraść Księżyc

Minionki rozrabiają

Gru, Dru i Minionki

Minionki

Minionki: Wejście Gru

14 kwietnia

The Last Of Us II, odc. 1