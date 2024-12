Intergalactic: The Heretic Prophet. To nowa gra twórców The Last of Us

fot. Sony

Ta zupełnie nowa przygoda na konsolę PlayStation 5 ma być jedną z najbardziej szalonych i kreatywnych historii w dorobku studia. Główną bohaterką jest Jordan A. Mun, niebezpieczna łowczyni nagród, która zostaje uwięziona na tajemniczej planecie Sempiria.

Komunikacja Sempirii z resztą wszechświata została przerwana setki lat temu, a wszyscy, którzy próbowali rozwikłać zagadkę jej przeszłości, nigdy nie wrócili. Jordan będzie musiała wykorzystać całą swoją pomysłowość i umiejętności, aby zostać pierwszą osobą od ponad 600 lat, której uda się opuścić orbitę tej planety.

Choć szczegóły fabuły są na razie ściśle tajne, Naughty Dog obiecuje emocjonalną, epicką podróż, jakiej fani studia oczekują. Intergalactic: The Heretic Prophet ma zaoferować nie tylko wciągającą narrację, ale również najgłębszą rozgrywkę w historii Naughty Dog. Twórcy podkreślają, że czerpią z doświadczeń zdobytych przy wcześniejszych produkcjach i przenoszą je na zupełnie nowy poziom.

W rolę Jordan wciela się utalentowana Tati Gabrielle, która przewodzi gwiazdorskiej obsadzie (nazwa gry zobowiązuje!). Twórcy zdradzają, że w zaprezentowanym trailerze można dostrzec inne postacie, które zostaną ujawnione w kolejnych zapowiedziach.

Za muzykę do gry odpowiada legendarny duet Trent Reznor i Atticus Ross. Razem przygotują wyjątkowy soundtrack pasujący do kosmicznej atmosfery Intergalactic. Według Naughty Dog, trailer gry to jedynie przedsmak ich muzycznych dokonań.