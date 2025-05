Max - nowości na 1-15 maja 2025. Ścieżki na daleką północ, Amerykański gangster i inne

fot. materiały prasowe

Reklama

Maj prezentuje się ciekawie pod względem nowości na platformie Max. Przede wszystkim warto sprawdzić poruszające seriale, takie jak Ścieżki na daleką północ z Jacobem Elordim i Przeklęci. Ponadto zadebiutuje polski dokument Max Original pt. Krwawe trofeum, który ujawni szokujące kulisy nielegalnego handlu rogami nosorożców. Do tego będzie można obejrzeć wyjątkowe filmy takie, jak Dom Gucci, Robin Hood, Sound of Metal czy Amerykański gangster. Na fanów filmów DC będą czekać Człowiek ze stali, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera i Wonder Woman 1984.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Max - seriale i programy na 1-15 maja

Ścieżki na daleką północ (The Narrow Road to the Deep North)– Serial, który bada różne formy miłości i to, jak podtrzymują nas one przy życiu w najciemniejszych chwilach.

fot. Max

Przeklęci (Malditos) – Stojąc w obliczu wydalenia, matka i jej synowie walczą o ocalenie swojego klanu, ukrywając mroczny sekret, który może ich zniszczyć.

Blizny piękna (Beleza Fatal) – Po stracie matki młoda kobieta o imieniu Sofia infiltruje potężną rodzinę, aby zemścić się za krzywdy, które wyrządzili jej członkowie.

Conan O'Brien wylatuje II (Conan O'brien Must Go) – Conan O’Brien poznaje lokalne kultury i nawiązuje kontakt z fanami, których wcześniej spotkał w swoim podcaście.

Książę (The Prince) – Po podejrzanej śmierci króla Thuna, jego syn obejmuje tron. Historia rozwija się, gdy nowy książę przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami.

Max - filmy na 1-15 maja

Klątwa Holendra (The Curse of The Dutchman) – Młody student historii dowiaduje się o śmierci swojego wujka i przybywa do jego domu, aby odkryć, co doprowadziło starca do szaleństwa.

Yesterday – Po dziwnym wypadku, zmagający się z trudnościami piosenkarz Jack Malik odkrywa, że jest jedyną osobą na świecie, która pamięta The Beatles.

Dom Gucci (House of Gucci) – Lady Gaga jako outsiderka o niepohamowanych ambicjach, która wżeniła się w stojącą za włoskim imperium mody rodzinę Gucci.

fot. BRON Studios // Metro-Goldwyn-Mayer // Universal Pictures

Ziemia naszych braci (In the Land of Brothers) – Trzech członków afgańskiej rodziny zaczyna nowe życie w Iranie jako uchodźcy, nieświadomi, że czeka ich wieloletnia walka o poczucie przynależności.

Legalna blondynka (Legally Blonde) – Reese Witherspoon jako porzucona dziewczyna, która postanawia dostać na Harvard i udowodnić swojemu byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa i inteligentna jak on. Dwie nominacje do Złotego Globu.

Legalna blondynka 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde) – Sequel zabawnej opowieści o przygodach Elle Woods (Reese Witherspoon) - blondynki, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.

Mimì - Książę ciemności (Mimi – Prince of Darkness) – Nastolatek spotyka młodą dziewczynę przekonaną, że jest potomkinią hrabiego Drakuli. Razem postanawiają uciec od cynicznego świata, w którym żyją.

Dziewięć Królowych (Nine Queens) – Debiut argentyńskiego reżysera o swojsko brzmiącym nazwisku, Fabian Bielinsky. Dwaj drobni kombinatorzy, Marcos i Juan, usiłują jakoś utrzymać się na powierzchni. Kiedy los styka ich ze sobą, postanawiają wspólnie zrealizować plan, którego autorem jest pewien umierający gangster.

Robin Hood – Po latach spędzonych na wojnie do kraju wraca wyjęty spod prawa towarzysz zabitego podstępnie króla Ryszarda Lwie Serce, Robin Longstride. Robin wraz ze swoimi towarzyszami rozpoczyna walkę z niesprawiedliwością.

Saturday Night – Elektryzująca historia 90 minut poprzedzających pierwszą transmisję na żywo "Saturday Night Live".

Wietrzne podróże (The Wind Journeys) – Muzyk Ignacio wyrusza w ostatnią podróż, aby zwrócić swoją akordeon jego pierwotnemu właścicielowi.

Sound of Metal – Życie heavymetalowego perkusisty wywraca się do góry nogami, gdy zaczyna tracić słuch i musi stawić czoła przyszłości wypełnionej ciszą.

Amerykański gangster (American Gangster) – Denzel Washington jako gangster, który buduje w Nowym Jorku narkotykowe imperium oraz Russell Crowe jako detektyw, który próbuje go wytropić.

fot. Universal Pictures

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (Batman v Superman: Dawn of Justice) – Ben Affleck jako Batman oraz Henry Cavill jako Superman, którzy muszą połączyć siły, aby uratować świat przed zagładą.

Diagnoza: Dysydent (Diagnosis: Dissent) – Andriy Dovzhenko okazuje nieposłuszeństwo wobec systemu sowieckiego, ale system próbuje go złamać za pomocą zakazanej praktyki psychiatrii.

Na zawsze, na zawsze (Forever-forever) – Portret ukraińskich nastolatków, którzy odkrywają miłość, eksplorują seks i grają ze sobą okrutne gry pod koniec lat 90.

Człowiek ze stali (Man of Steel) – Widowiskowa opowieść o początkach najsłynniejszego komiksowego bohatera – jego dzieciństwie, młodych latach i przemianie w walczącego ze złem Superman

Przebaczony (The Forgiven) – Ralph Fiennes i Jessica Chastain grają zamożne małżeństwo z Londynu, które pędzi przez marokańską pustynię, aby wziąć udział w wystawnym przyjęciu.

Droga Mleczna (The Milky Way) – Tala, zdesperowana samotna matka dziecka, zaczyna pracę w ludzkiej mleczarni, gdzie młode matki odciągają mleko dla bogatych kobiet.

Chrzest ogniem (Trial by Fire) - Laura Dern gra kobietę walczącą o udowodnienie niewinności skazańca, oskarżonego o zamordowanie swoich trzech dzieci w pożarze.

Historia Deweya Coxa (Walk Hard: The Dewey Cox Story) - Dwukrotnie nominowana do Złotego Globu, zwariowana parodia filmów o znanych muzykach. Bohaterem obrazu jest fikcyjny gwiazdor rocka, Dewey Cox.

Wonder Woman 1984 - Losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (Zack Snyder's Justice League) - Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Źródło: DC/Warner Bros.

Max - dokumenty na 1-15 maja

30-metrowa fala III (100 Foot Wave) – Serial dokumentalny HBO podąża za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po wizycie w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny i pomógł przekształcić małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania.

Krwawe trofeum (Bloody Trophy) - dziennikarskie śledztwo w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców prowadzi do Polski. Wietnamska mafia i walka o przetrwanie zagrożonego gatunku.

Majowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1-15 maja)

1 maja

Ścieżki na daleką północ, odc. 1

Klątwa Holendra

Yesterday

2 maja

30-metrowa fala III, odc. 1

Przeklęci, odc. 1

Dom Gucci

Ziemia naszych braci

Legalna blondynka

Legalna blondynka 2

Mimì - Książę ciemności

Dziewięć Królowych

Robin Hood

Saturday Night

Wietrzne podróże

Sound of Metal

5 maja

Blizny piękna, odc. 1-5

Jaś Fasola: Serial animowany IV, odc. 1-52

Młodzi Tytani: Akcja! IX, odc. 1-6

6 maja

Żyjąc z potworem XVII, odc. 1-10

Psychopata - znaki szczególne IX, odc. 1-10

8 maja

Conan O'Brien wylatuje II, odc. 1

9 maja

Książę, odc. 1-8

Amerykański gangster

Armand

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości

Diagnoza: Dysydent

Na zawsze, na zawsze

Człowiek ze stali

Przebaczony

Droga Mleczna

Chrzest ogniem

Historia Deweya Coxa

Wonder Woman 1984

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Krwawe trofeum

12 maja

Lego Ninjago Dragons Rising III, odc. 1-5

Trójka z Bakersfield: Gdy znikają dzieci, odc. 1-3

Czytaj więcej: Amazon Prime Video - nowości na maj 2025. Nowy sezon Farmy Clarksona, Nadrabiają miną i inne