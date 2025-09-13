Zaskakujące przemiany bohaterów MCU. Ten rok przyniósł wiele zmian

fot. materiały prasowe

Chociaż filmowe uniwersum Marvela jest w kryzysie, w 2025 roku w filmach i serialach wydarzyło się wiele dobrych rzeczy. To przede wszystkim przemiany bohaterów, które nadały im nowe wartości, głębsze znaczenie i zwyczajny sens. Przykładem może być poświęcenie Taskmaster - jej wątek w filmie Thunderbolts* i kontrowersyjna decyzja twórców miały kluczowy wpływ na grupę superbohaterów. A postaci, która nikogo nie obchodziła, nadano sensu.

Zaskakujące przemiany bohaterów MCU

Portal ScreenRant.com zebrał takie przemiany, które – pomimo różnej jakości filmów i seriali w 2025 roku - dodały sporo zarówno superbohaterom, jak i złoczyńcom. To potrafiło zaskoczyć, ponieważ nawet w krytykowanych produkcjach pojawiły się nieoczekiwane wątki i decyzje, które mogą zaprocentować w przyszłości.

W zestawieniu znalazły się m.in. postacie z filmów Thunderbolts*, Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oraz seriali Ironheart i Daredevil: Odrodzenie.

Sprawdźcie to zestawienie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie! Czy dodalibyście jakąś przemianę, której tutaj brakuje?