Zaskakujące przemiany bohaterów MCU. Ten rok przyniósł wiele zmian

W 2025 roku wiele produkcji MCU potrafiło rozwinąć superbohaterów i antybohaterów z korzyścią dla nich jako postaci. Pozwoliło to nadać im ciekawszy charakter i więcej wyrazu, co sprawia, że ich potencjał na przyszłość wydaje się nieograniczony.
Kamila Markowska
Tagi:  przemiany 
bohaterzy MCU
Daredevil fot. materiały prasowe
Chociaż filmowe uniwersum Marvela jest w kryzysie, w 2025 roku w filmach i serialach wydarzyło się wiele dobrych rzeczy. To przede wszystkim przemiany bohaterów, które nadały im nowe wartości, głębsze znaczenie i zwyczajny sens. Przykładem może być poświęcenie Taskmaster - jej wątek w filmie Thunderbolts* i kontrowersyjna decyzja twórców miały kluczowy wpływ na grupę superbohaterów. A postaci, która nikogo nie obchodziła, nadano sensu.

Zaskakujące przemiany bohaterów MCU

Portal ScreenRant.com zebrał takie przemiany, które – pomimo różnej jakości filmów i seriali w 2025 roku - dodały sporo zarówno superbohaterom, jak i złoczyńcom. To potrafiło zaskoczyć, ponieważ nawet w krytykowanych produkcjach pojawiły się nieoczekiwane wątki i decyzje, które mogą zaprocentować w przyszłości.

W zestawieniu znalazły się m.in. postacie z filmów Thunderbolts*, Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oraz seriali Ironheart i Daredevil: Odrodzenie.

Sprawdźcie to zestawienie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie! Czy dodalibyście jakąś przemianę, której tutaj brakuje?

Generał Thaddeus Ross/Thunderbolt (Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat) - przeszedł od wpływowego polityka do przerażającego Red Hulka, który został aresztowany za swoje niszczycielskie działania.

Generał Thaddeus Ross/Thunderbolt (Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat) - przeszedł od wpływowego polityka do przerażającego Red Hulka, który został aresztowany za swoje niszczycielskie działania.
fot. materiały prasowe
Źródło: screenrant,com

Kamila Markowska
placeholder

