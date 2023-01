MCU - twórcy chcieli dwie Czarne Pantery naraz. O co chodzi? Shuri od początku miała włożyć kostium

fot. materiały prasowe

Zanim stworzono Wakandę w moim sercu, MCU planowało mieć dwie Czarne Pantery w uniwersum jednocześnie. Jak wiemy, sequel skupił się na uhonorowaniu Chadwicka Bosemana i T'Challi, jednak oryginalny plan na film wyglądał nieco inaczej.

Letitia Wright w rozmowie z Empire Podcast wyjawiła, że Marvel Studios pierwotnie planowało, by Shuri i T'Challa jednocześnie pełnili obowiązki Czarnej Pantery - zdaniem aktorki grana przez nią bohaterka od zawsze miała włożyć kostium i wspólnie z bratem bronić Wakandy.

MCU - twórcy chcieli dwie Czarne Pantery na raz

Empire Podcast spytało, jakie towarzyszyły jej uczucia, gdy po raz pierwszy włożyła kostium i wyszła w nim na plan, a także czy było jej ciężko w tej sytuacji.

To było słodko-gorzkie uczucie. Shuri od zawsze miała to zrobić, ale w inny sposób. Z bratem u swojego boku, T'challa i Shuri jako Czarne Pantery, mieli wspólnie odkrywać, tak jak w komiksach, jak najlepiej chronić swój kraj.

Niestety, tak się nie stało. Wiem jaka to odpowiedzialność, jaki ciężar, ale było to słodko-gorzkie uczucie i coś, z czym bardzo się zmagałam. Mimo to jestem z siebie dumna i miałam ogromne wsparcie.

Dzięki tym informacjom scena po napisach nabiera nowego wymiaru: jeśli od zawsze MCU planowało dwie Czarne Pantery, to być może i tak znaleźli sposób, by wprowadzić to w życie.

Czarna Pantera 2 - szkice koncepcyjne Shuri

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - szkic koncepcyjny