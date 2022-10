MCU - niektóre seriale zastąpią specjalne prezentacje? Plotka sugeruje zmiany w uniwersum

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi niezawodny portal The Cosmic Circus, Marvel Studios szykuje zmiany. Chodzi o format specjalnej prezentacji, który do tej pory był związany z różnymi świętami. Na przykład wchodzący 7 października do Disney+ Wilkołak nocą został stworzony pod Halloween. Jak to teraz będzie wyglądać?

MCU - specjalna prezentacja zmieni uniwersum

Jak donosi portal opierając się na swoich źródłem Marvel Studios rozbuduje ten format poza święta. Chcą go wykorzystać, aby wprowadzić nowe postacie do MCU, które niekoniecznie mogłyby mieć swoje kinowe filmy, ale wiele zyskają z takiego formatu krótszej historii.

Informatorzy portalu mówią też o czymś zaskakującym. Marvel i Disney+ rozważają anulowanie planów na niektóre seriale Disney+ osadzone w MCU, które są na wczesnym etapie rozwoju. Wówczas zmienią ich format na właśnie specjalną prezentację, co może wpłynąć pozytywnie na sposób opowiadania historii. Niektórzy bowiem narzekają, że seriale MCU czasem mają problemy narracyjne z uwagi na format odcinkowy.

Wiele wskazuje na to, że nadzwyczaj pozytywne oceny Wilkołaka nocą mają tutaj kluczowe znaczenie w tej decyzji. Specjalna prezentacja ma formę krótszego filmu, ale nie sprecyzowano, czy czas trwania ma zamknąć się w określonych ramach.

Na razie nikt nie potwierdza, ani tego nie dementuje.