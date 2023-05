MCU - Gamora miała umrzeć wcześniej. Jak to miało wyglądać?

Fot. Materiały prasowe

Gamora zginęła w filmie Avengers: Wojna bez granic, a ta postać w filmie Strażnicy Galaktyki 3 to jej inna wersją, którą poznaliśmy w Avengers: Koniec gry. James Gunn, reżyser i scenarzysta tego widowiska, wyjawił w rozmowie z comicbook.com, że planował wcześniej zabić Gamorę.

MCU - śmierć Gamory

Gunn tłumaczy, że od początku wiedział o tym, jak Zoe Saldana chce przez tylko określony czas grać tę postać. Chciał pożegnać ją w filmie Strażnicy Galaktyki Vol. 2. Aktorka mówiła mu, że chce już skończyć tę przygodę. To ona miała zginąć zamiast Yondu.

- Dlatego chciałem ją uśmiercić. To ona miała się poświęcić w filmie, by Quill mógł się czegoś o sobie nauczyć. To jednak nie wydawało się słuszne. Bardziej prawidłowy kierunek był tym, który ostatecznie obraliśmy. To wydawało się dobre dla historii. Wówczas po prostu bałem się zabić Michaela Rookera, bo to mój przyjaciel.

Twórca wspomina, że mimo wszystko źle się czuł z zabiciem Yondu. Dopiero Kevin Feige oraz bracia Russo sprawili, że poczuł, która droga jest właściwa. Dodaje, że to dobrze wpłynęło na to, jaką Gamora ma rolę w filmie Strażnicy Galaktyki 3.

Zoe Saldana ujawniła, że Strażnicy Galaktyki 3 to jej pożegnanie z MCU i rolą Gamory. Nie wiadomo jednak, czy postać zostanie uśmiercona i niekoniecznie to musi iść tą drogą.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera już 5 maja w kinach.