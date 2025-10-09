placeholder
Reklama
placeholder

Czy Howard Stark powróci do MCU? Dominic Cooper o swojej starej roli

W trakcie wielu filmów MCU dostaliśmy już aż dwie wersje Howarda Starka. Teraz Dominic Cooper, odtwórca młodszej wersji, opowiedział o swoich wspomnieniach z planu i wyraził chęć powrotu do roli.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Kapitan Ameryka 
MCU howard stark
Howard Stark fot. Marvel
Reklama

Podczas rozmowy z Dominiciem Cooperem na temat jego roli w nowym serialu Apple TV+, Ostatnia rubież, zapytano go, czy byłby otwarty na powrót do swojej roli Howarda Starka w MCU. Cooper rozpoczął wywiad od wspomnień o tym, jak wcielał się w twórcę tarczy Kapitana Ameryki w pierwszym filmie. Z entuzjazmem przyznał, że chętnie ponownie zagrałby tę postać.

Nie wiem. Nadal jestem w dobrych stosunkach z Marvelem. Ale nie wiem, czy jest na to miejsce... bo utknąłem w latach 50. Do tego jest jeszcze John Slattery, który grał tę postać razem z Robertem Downeyem Jr., więc smutno to widzę. Ale mam nadzieję, że tak, bo to niesamowita postać. Świetna zabawa, ale pochodzi z określonej epoki. Naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że będę mógł znów go zagrać, bo to jedna z tych ról… Był też serial o Agentce Carter, który był naprawdę świetny.

Aktor bardzo pozytywnie wspomina swój czas na planie pierwszego Kapitana Ameryki

Patrzę wstecz na Kapitana Amerykę i świat Marvela… wtedy człowiek po prostu w to wpada i nie zdaje sobie sprawy, jak niesamowite to przeżycie. Móc spotkać Stana [Lee] — zagrać z nim scenę i pomyśleć: ‘Naprawdę? To ty napisałeś te komiksy?’ To było niesamowite. Teraz myślę: ‘Wow.’ Naprawdę mam nadzieję, że dostanę jeszcze kiedyś szansę, by go zagrać, bo to świetna postać.

Biorąc pod uwagę, że Multiwersum wciąż odgrywa ważną rolę w nadchodzących filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, istnieje duże prawdopodobieństwo, że młodsza wersja Howarda Starka jeszcze powróci — szczególnie że krążą plotki o scenach osadzonych w przeszłości, z udziałem Steve’a Rogersa i Peggy Carter.

Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Kapitan Ameryka 
MCU howard stark
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2011
Captain America: Pierwsze starcie
Oglądaj TERAZ Captain America: Pierwsze starcie Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Razer - Gengar Edition
-

Nawiedzone gadżety gamingowe: Razer wprowadza nowe elementy do Gengar Edition!

2 The Mighty Nein
-

Spin-off Legendy Vox Machiny w drodze! Zwiastun The Mighty Nein

3 Paramount i Warner Bros.
-

Czy Pararmount kupi Warner Bros? Prezes David Ellison o planach korporacji

4 Duolingo: The Final Test
-

Powstanie serial o... Duolingo? Stworzą go twórcy Big Mouth!

5 Pluribus
-

Jeszcze jeden zwiastun Pluribus. Czy wreszcie wiadomo o co chodzi w tym serialu?

6 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Pierwszy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. Oto powrót do Westeros innego niż je znamy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV