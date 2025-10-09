Czy Howard Stark powróci do MCU? Dominic Cooper o swojej starej roli

fot. Marvel

Podczas rozmowy z Dominiciem Cooperem na temat jego roli w nowym serialu Apple TV+, Ostatnia rubież, zapytano go, czy byłby otwarty na powrót do swojej roli Howarda Starka w MCU. Cooper rozpoczął wywiad od wspomnień o tym, jak wcielał się w twórcę tarczy Kapitana Ameryki w pierwszym filmie. Z entuzjazmem przyznał, że chętnie ponownie zagrałby tę postać.

Nie wiem. Nadal jestem w dobrych stosunkach z Marvelem. Ale nie wiem, czy jest na to miejsce... bo utknąłem w latach 50. Do tego jest jeszcze John Slattery, który grał tę postać razem z Robertem Downeyem Jr., więc smutno to widzę. Ale mam nadzieję, że tak, bo to niesamowita postać. Świetna zabawa, ale pochodzi z określonej epoki. Naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że będę mógł znów go zagrać, bo to jedna z tych ról… Był też serial o Agentce Carter, który był naprawdę świetny.

Aktor bardzo pozytywnie wspomina swój czas na planie pierwszego Kapitana Ameryki

Patrzę wstecz na Kapitana Amerykę i świat Marvela… wtedy człowiek po prostu w to wpada i nie zdaje sobie sprawy, jak niesamowite to przeżycie. Móc spotkać Stana [Lee] — zagrać z nim scenę i pomyśleć: ‘Naprawdę? To ty napisałeś te komiksy?’ To było niesamowite. Teraz myślę: ‘Wow.’ Naprawdę mam nadzieję, że dostanę jeszcze kiedyś szansę, by go zagrać, bo to świetna postać.

Biorąc pod uwagę, że Multiwersum wciąż odgrywa ważną rolę w nadchodzących filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, istnieje duże prawdopodobieństwo, że młodsza wersja Howarda Starka jeszcze powróci — szczególnie że krążą plotki o scenach osadzonych w przeszłości, z udziałem Steve’a Rogersa i Peggy Carter.