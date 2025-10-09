Czy Howard Stark powróci do MCU? Dominic Cooper o swojej starej roli
W trakcie wielu filmów MCU dostaliśmy już aż dwie wersje Howarda Starka. Teraz Dominic Cooper, odtwórca młodszej wersji, opowiedział o swoich wspomnieniach z planu i wyraził chęć powrotu do roli.
Podczas rozmowy z Dominiciem Cooperem na temat jego roli w nowym serialu Apple TV+, Ostatnia rubież, zapytano go, czy byłby otwarty na powrót do swojej roli Howarda Starka w MCU. Cooper rozpoczął wywiad od wspomnień o tym, jak wcielał się w twórcę tarczy Kapitana Ameryki w pierwszym filmie. Z entuzjazmem przyznał, że chętnie ponownie zagrałby tę postać.
Aktor bardzo pozytywnie wspomina swój czas na planie pierwszego Kapitana Ameryki
Biorąc pod uwagę, że Multiwersum wciąż odgrywa ważną rolę w nadchodzących filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars, istnieje duże prawdopodobieństwo, że młodsza wersja Howarda Starka jeszcze powróci — szczególnie że krążą plotki o scenach osadzonych w przeszłości, z udziałem Steve’a Rogersa i Peggy Carter.
Źródło: comicbookmovie.com
