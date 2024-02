MCU – Dave Bautista nie wróci jako Drax, ale chce ponownie zagrać u Marvela. Ma nawet wymarzoną rolę

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Strażnicy Galaktyki 3 zakończyli serię od Jamesa Gunna, a jeszcze na długo przed premierą pojawiły się informacje, że będzie to ostatni występ Dave’a Bautisty jako Draxa. Aktor chce znowu współpracować z nowym szefem DC Studios, więc prędzej oczekiwalibyśmy Bautistę w uniwersum DC Studios niż w kolejnym projekcie Marvela. Ale odtwórca roli Draxa nie zamierza rezygnować z MCU i dał jasno do zrozumienia, że pozostaje otwarty na dalszą współpracę ze studiem.

MCU - Dave Bautista mógłby wrócić do Marvela

W rozmowie z serwisem io9 Dave Bautista przyznał, że nadal ma kontakt z szefami Marvela i wiedzą o jego chęci powrotu:

Kiedy powiedziałem, że skończyłem, to naprawdę zakończyłem moją przygodę jako Drax. Nadal mam kontakt z Marvelem. Widziałem się z Kevinem Feigem i Louisem D'Esposito zaledwie dwa tygodnie temu. I wiedzą, że byłbym chętny na kolejną rolę. Kocham to uniwersum – świat superbohaterów, uwielbiam to. Jestem wielkim fanem.

Aktor dodał, że niezależnie od tego, czy wróci do Marvela, czy też trafi do uniwersum DC, to chciały zagrać złoczyńcę:

Więc jeśli Marvel lub DC zadzwonią, odbiorę telefon. A jeśli oferowana rola będzie miała sens, nie będę się długo zastanawiał. Chciałbym po prostu mieć możliwość zagrania innej, większej roli. Może głębszą charakterologicznie. Chciałbym mieć okazję zagrać jako złowieszczy antagonista w superbohaterskim uniwersum.

Dave Bautista jest obecnie zaangażowany w kilka filmowych projektów, ale żaden z nich nie jest blockbusterem. Aktor zagra m.in. w nowym filmie Paul W.S. Anderson zatytułowanym In the Lost Lands, czy dwóch nadchodzących filmach J.J. Perry’ego, reżysera Dziennej zmiany dla Netflixa.

Najlepsze występy aktorskie w MCU