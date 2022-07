MCU - kiedy X-Meni w uniwersum? Ta plotka odpowiada dlaczego jeszcze ich nie ma

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: 20th Century Fox

Ciekawe informacje opublikował dziennikarz Devin Faraci, czyli osoba rzetelna, którego informacje przeważnie były prawidłowe. Jednak nadal jest to plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

X-Meni w MCU?

Według dziennikarza brak ogłoszenia X-Menów czy jakiegokolwiek projektu o mutantach w 5. i 6. fazie MCU jest związany z tym, że Marvel Studios jeszcze tego zrobić nie może.

- Powodem jest sytuacja kontraktowa z Foxem, która prawnie utrzymuje się do 2025 roku. Jeśli więc nie chcą używać tych samych aktorów, muszą poczekać jak kontrakt wygaśnie.

Dodaje, że ma to związek z projektami o mutantach i te szczegóły z kontraktu nie blokują wykorzystywania poszczególnych postaci w różnych projektach, jeśli grają już wcześniej obsadzeni aktorzy. Tak jak na przykład ostatnio Charles Xavier w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Było to możliwe, bo grał go Patrick Stewart. Według Faraciego niemożliwe byłoby obsadzenie nowego aktora w tej roli aż do wygaśnięcia kontraktu.

Dlatego też Faraci tłumaczy, że we wrześniu podczas wydarzenia D23 fani MCU nie powinni oczekiwać mutantów w 6. fazie uniwersum, w której są jeszcze nieogłoszone projekty, mające wyznaczone daty premier. Twierdzi, że najwcześniej X-Meni pojawią się w 7. fazie MCU po 2025 roku. Wygląda więc, że nowi mutanci zaczną odgrywać rolę dopiero po zakończeniu Sagi Multiwersum. Chyba że Marvel Studios ściągnie którychś starych aktorów do swoich ról, jak Patricka Stewarta.