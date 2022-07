Kang Zdobywca - czym różni się od Thanosa? Ten aktor dźwiga Multiverse Saga na swoich barkach [SDCC 2022]

Marvel

Thanos był głównym złoczyńcą Sagi Nieskończoności, która zakończyła się wraz z Avengers: Koniec gry. Jego "następcą" jest Kang Zdobywca, który ma pełnić tę samą rolę w nowej Sadze Multiwersum, która zawiera w sobie filmy i seriale z faz 4, 5 i 6. Wielu wciąż zastanawia się, kim jest Kang Zdobywca i czym będzie różnić się od Thanosa jako czarny charakter. Z odpowiedziami spieszy Kevin Feige, szef Marvel Studios.

Kang Zdobywca - czym się różni od Thanosa?

Kevin Feige w rozmowie z comicbook.com twierdzi, że Kang jest kompletnie innym złoczyńcą niż Thanos.

- Uwielbiam w tej postaci to, że jest kompletnie inny niż Thanos. Nie jest to po prostu wybór większego purpurowego gościa z hełmem. Kang nie jest taką postacią. Jest zupełnie innym typem złoczyńcy. A fakt, że Kang to tak naprawdę wiele różnych postaci jest najbardziej ekscytujący i zarazem najbardziej go odróżnia.

Kang Zdobywca, tak jak każdy, ma wiele różnych wersji siebie w multiwersum. A to zwiększa jego potęgę, bo nadal Thanos był tylko jedną postacią.

Multiverse Saga na barkach Kanga

W tej samej rozmowie Kevin Feige potwierdził, że to Jonathan Majors, który wciela się w każdą wersję Kanga Zdobywcy jest osobą, na barkach której położył całą nową sagę MCU.

Z nadchodzących projektów, które zostały nakręcony, wiemy, że Kang Zdobywca pojawi się w filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Niewątpliwie przed Avengers: The Kang Dynasty zobaczymy jego wersje w większej liczbie projektów.

Kim jest Kang Zdobywca?