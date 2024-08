Loki ma być "w centrum" nowych części Avengersów. Doniesienia o przyszłości MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Disney+

The Cosmic Circus podzieliło się swoimi nowymi doniesieniami na temat przyszłości MCU. Kilka z nich jest naprawdę interesujących.

MCU - co z nowymi częściami Avengers

Przede wszystkim źródła portalu twierdzą, że "Loki będzie w centrum" kolejnych części Avengersów. Co więcej, rola Sylvie będzie porównywalna do tej Czarnej Wdowy z Wojny bez granic i Końca gry. Fabuła Multiversal Masters of Evil wciąż jest rozważana pod filmy Doomsday i Secret Wars.

MCU - nowe projekty

Według doniesień portalu The Cosmic Circus studio pracuje nad kinową animacją. Co więcej, Marvel myśli o kontynuowaniu historii Eternals, ale w formie serialu telewizyjnego, inspirowanego anime. Nova wciąż jest "w fazie pisania scenariusza". Man-Thing ma szansę dostać swoją własną Marvel Studios Special Presentation.

Jeśli chodzi o ważne wątki w przyszłości MCU, Adamantium ma okazać się kluczowe w walce z Czerwonym Hulkiem w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.

MCU - co z X-Menami

Jeśli chodzi o X-Menów, odegrają kluczową rolę, ale dopiero, gdy Avengersi znów się zjednoczą. Marvel raczej nie przewiduje powrotu na Ziemię-100005 przed wydarzeniami z Doomsday. Jednak portal twierdzi, że na razie studio pragnie, by w reboocie X-Menów głównym złoczyńcą był Mister Sinister.

MCU - powroty znanych postaci

Zemo ma wrócić niedługo, jest także "szansa" na powrót Nicolasa Cage'a w roli Ghost Ridera w niedalekiej przyszłości. Powrót Chrisa Evansa do Steve'a Rogersa z Ziemi-616 jest "możliwy".

Co ciekawe, znany z komiksów Hulkling (dość ważny w kontekście Young Avengers) ma przebywać aktualnie w Nowym Asgardzie, co ma mieć jakiś związek z wydarzeniami z Marvels.

