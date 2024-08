Plotki o Sadze Multiwersum. Rola Galactusa w MCU - nie zrobi kariery jak Thanos

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Cosmic Circus podzieliło się nowymi doniesieniami na temat MCU. Niektóre z nich opisywaliśmy już wcześniej, ale informacje o roli Galactusa w MCU to nowość. Wygląda na to, że jego kariera dość szybko się skończy.

Rola Galactusa w MCU

Portal także odniósł się do plotek o Galactusie z filmu Fantastyczna Czwórka. Według źródeł The Cosmic Circus nie jest on jedynym wariantem bohatera w multiwersum, ale pochodzi z innego wszechświata. Historia złoczyńcy zakończy się w reboocie, ale w tym celu herosi będą musieli "ponieść ofiary" - prawdopodobnie oznacza to, że ich planeta zostanie zniszczona, co zmusi Fantastyczną Czwórkę do ucieczki na Ziemię-616.

Niektórzy fani - biorąc pod uwagę, jak silny jest złoczyńca w komiksach - zakładali, że może być zagrożeniem na miarę Thanosa, jednak wygląda na to, że nic z tego. Rola Galactusa w MCU według tych doniesień ma być niewielka pod tym względem, że pojawi się tylko w jednym filmie, a potem nie zobaczymy go już w Sadze Multiwersum. Będzie jednak ważny dla samej historii Fantastycznej Czwórki i "przetransportowania" drużyny na Ziemię-616.

Co wydarzy się w Avengers: Doomsday?

The Cosmic Circus wcześniej poinformowało, że Time Runs Out będzie lekturą obowiązkową przed kolejnymi częściami Avengers. Teraz portal twierdzi, że równie ważny będzie Ultimate End. W wydarzeniu komiksowym superbohaterowie Ziemi-616 i Ziemi-1610 starli się ze sobą, zanim połączyli siły, by wspólnie stawić czoła Doktorowi Doomowi i położyć kres Battleworld. Prawdopodobnie to w takim razie wydarzy się w filmie.

Wolverine kontra Hulk

The Cosmic Circus twierdzi również, że studio chce, by prawdopodobnie dwie najpopularniejsze superbohaterskie grupy spod ich szyldu, Avengersi i X-Meni, zmierzyli się ze sobą. Co więcej, zależy im na scenie walki Wolverine'a i Hulka, dwóch niekwestionowanych twardzieli i mocarzy Marvela.

Marvel chce, aby Avengersi i X-Meni zmierzyli się ze sobą przed zakończeniem sagi Multiwersum i naprawdę zależy im na scenie, w której Wolverine i Hulk walczą ze sobą.

Co ciekawe, Blade jest opisany jako "Nick Fury nadprzyrodzonej części MCU". Marvel Studios planuje też przywrócić Skorpiona (przeciwnika Spider-Mana), a także wprowadzić Maggię w przyszłości.

Kim jest Doktor Doom? To go zagra Robert Downey Jr. w MCU

Doktor Doom zadebiutował w piątym numerze "Fantastic Four" z 1962 roku. Postać stworzyły dwie legendy świata komiksów, czyli Stan Lee i Jack Kirby.