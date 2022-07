MCU zbyt białe? Jessica Alba krytykuje za niewielką różnorodność

fot. IMDb.com

MCU, Gwiezdne Wojny i inne światy popkulturowe coraz bardziej otwierają się na różnorodność rasową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fandomów, które tego chcą i tego oczekują. Na to też zwraca uwagę aktorka Jessica Alba, która swego czasu grała Sue Storm w filmie Fantastyczna czwórka. W rozmowie z Glamour UK zapytano ją o to, jak jej zdaniem Hollywood radzi sobie z różnorodnością.

Różnorodność rasowa w popkulturze

Alba zwraca uwagę, że dla decyzyjnych ludzi różnorodność rasowa stała się inicjatywą biznesową, bo zdali sobie sprawę, że dzięki niej mogą więcej zarobić.

- To coś, na czym im zależy i jest to ok. Nie ma znaczenia, jak do tego doszli. Po prostu myślisz sobie: "super, zdaliście sobie sprawę, że jest grupa odbiorców, którzy byli pomijani, ponieważ ich nie dostrzegliście." Oni byli tutaj cały czas. Osoby decyzyjne do tego doszły i serio, szczerze nie ma to znaczenia, jak to zrobili. Uważam, że dla młodych dorastających ludzi, naszych przyszłych przywódców, jest ważne, aby zobaczyć odzwierciedlenia otaczającego ich świata na ekranie i w historiach, w marzeniach, które tworzymy jako osoby od rozrywki.

MCU zbyt białe?

Następnie rozmowa przeszła na filmy Marvela, bo zdaniem aktorki wciąż skupienie opowieści jest na białych postaciach kosztem innych.

- Nawet, jak teraz spojrzysz na filmy Marvela - które są największą fantazją, królującą w rozrywce, ponieważ jest to coś dla całej rodziny, ale... one wciąż są całkiem białe. Powiedziałabym, że byłam jednym z wyjątków swego czasu. A to było zanim Marvel został sprzedany Disneyowi, ale tak naprawdę wciąż jest tak samo.

Wiele się jednak zmieniło w Marvel Studios, bo w MCU jest coraz więcej postaci kobiecych w centrum czy osób o innym kolorze skóry niż biały. Wystarczy wspomnieć kilka ostatnich projektów jak Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Czarna wdowa, Eternals, Ms. Marvel czy Moon Knight.