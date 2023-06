MCU - czekaliśmy na to od WandaVision. Monica Rambeau wreszcie ma swój superbohaterski pseudonim!

Fot. Marvel

Monica Rambeau zadebiutowała w serialu WandaVision, a już niedługo zobaczymy ją ponownie w filmie Kapitan Marvel 2. To agentka SWORD, która przez wydarzenia w Westview z udziałem Scarlet Witch zyskała niesamowite moce. Do tej pory nie ujawniono jednak, jaki będzie jej oficjalny superbohaterski pseudonim w MCU. Aż do teraz.

Monica Rambeau wreszcie ma swój superbohaterski pseudonim!

Opublikowano zdjęcia nowej figurki Marvel Legends do filmu Kapitan Marvel 2 z Monicą Rambeau. Na opakowaniu jest napisane Marvel's Photon. Wygląda więc na to, że właśnie taki superbohaterski pseudonim przyjmie Monica Rambeau w MCU.

Zdjęcia figurki możecie zobaczyć poniżej. Opublikowało je po raz pierwszy IGN, które dołączyło także zupełnie nowy opis postaci:

Życie Moniki Rambeau zmieniło się na zawsze podczas pobytu w Westview, w którym bohaterka, przez ekspozycję na zmieniającą rzeczywistość energię, zyskała moce, dzięki którym może manipulować całą energią wzdłuż widma elektromagnetycznego.

Dodaliśmy też zdjęcia pozostałych nowych figurek z serii Marvel Legends.

Marvel Legends - Monica Rambeau