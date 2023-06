Thunderbolts - Steven Yeun o roli w filmie Marvela. Uważa, że jest niezwykle interesująca

materiały prasowe

Thunderbolts jest jednym z zapowiedzianych projektów od Kinowego Uniwersum Marvela, a historia przedstawi nam losy specyficznej grupy antybohaterów, którzy zostaną zwerbowani do podjęcia działań dla rządu.

Jedną z ról w filmie zagra Steven Yeun, który według plotek miałby wcielić się w postać Sentry'ego. Aktor nie potwierdził tego, ale podczas rozmowy aktorów przy okrągłym stole dla The Hollywood Reporter, ujawnił jak bardzo ciekawym wyzwaniem jest jego nowa rola w MCU.

W jakiś dziwny sposób to wszystko się połączyło. Jake Schreier, który reżyserował odcinki Awantury, dostał zlecenie na ten film i widział mnie w tej roli. Przeczytałem ją i pomyślałem: „To właściwie naprawdę interesująca postać, chętnie się w nią zagłębię.

Aktor potraktował dołączenie do uniwersum Marvela jako możliwość doświadczenia czegoś nowego, aniżeli "odhaczenie rzeczy na liście do zrobienia". Powiedział: "Zrobienie tego, to coś zupełnie innego, na co będę musiał się później przygotować, ale w tej chwili chcę po prostu przeżyć te doświadczenie". Wcześniej Yeun wyjaśnił, że "intencje konkretnej postaci", którą ma odgrywać, były "bardzo jasne", i właśnie one skłoniły go do dołączenia do MCU.

To będzie druga superbohaterska rola na koncie Yeuna. Aktor użyczył głosu głównej postaci w animacji Amazon Prime Niezwyciężony.

Thunderbolts - premiera wyznaczona została na to 26 lipca 2024 roku.