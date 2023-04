Marvels - miażdżąca liczba łapek w dół. Jeden z najniżej ocenianych zwiastunów MCU?

Fot. Marvel

Opublikowano oficjalny zwiastun Marvels na YouTubie. I wygląda na to, że nie wszyscy są nim zachwyceni. The Direct podało konkretne liczby.

Portal napisał, że sequel Kapitan Marvel zebrał 7,6 miliona wyświetleń w zaledwie 11 godzin. Aż 214 tysięcy kont oceniło go negatywnie, a 318 tysięcy pozytywnie. To oznacza, ż to jeden z najniżej ocenianych zwiastunów MCU na YouTubie w ciągu pierwszych 24 godzin.

Co ciekawe, dla porównania Shazam! Gniew bogów czy Morbius - oceniane ogólnie dość negatywnie - miały zaledwie 11 tysięcy łapek w dół.

Kapitan Marvel 2 - miażdżąca liczba łapek w dół

Poniżej możecie przyjrzeć się, jak dokładnie wyglądał bilans pomiędzy negatywnymi a pozytywnymi recenzjami.

Fot. The Direct

The Marvels - dlaczego zwiastun jest oceniany negatywnie?

Skąd taka reakcja? Oczywiście, niektórym użytkownikom naprawdę mógł się nie spodobać zwiastun. Biorąc jednak pod uwagę duże i dość niespotykane liczby, wielu fanów uważa, że to celowy zabieg hejterów.

https://twitter.com/aeong_zindori/status/1646218084582031360

https://twitter.com/MCU_Fanatics/status/1646256557620072448

https://twitter.com/hzjoe03/status/1646317455449419780

Warto przypomnieć, że Kapitan Marvel swego czasu padła ofiarą tak dużego "review bombing", że zmusiło to serwis Rotten Tomatoes do zmiany systemu wystawiania ocen – od tej pory można je w nim publikować dopiero po premierze.

The Marvels - zdjęcia