MCU popełniło błąd? Tak twierdzi Panna Minutka; chodzi o wujka Milesa Moralesa

Bohater znany jako Aaron Davis, grany przez Donalda Glovera, został wprowadzony do MCU w filmie Spider-Man: Homecoming. Przypominamy, że to wujek Milesa Moralesa. Pojawił się na krótko, jednak wygląda na to, że i tak popełniono pewien błąd. W przewodniku The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline pojawiła się notatka od Panny Minutki, która go tłumaczy:

Witam! Peter Parker pyta "Karen" A.l. o przeprowadzenie skanu twarzy osoby, którą widział pod mostem podczas imprezy Liz. Karen identyfikuje ją jako: "Aaron Davis, lat 33", ale otwiera plik, w którym znajduje się informacja, że jego data urodzenia to 19 kwietnia 1984 roku - co oznaczałoby, że powinien mieć dopiero 32 lata. Mmm-hmm, przy wprowadzaniu danych nigdy nie można stwierdzić, które zostały wprowadzone prawidłowo!

Z tego wynika, że popełniono, jeśli chodzi o wiek Aarona Davisa.

Co ciekawe, postać grana przez Donalda Glovera miała ostatnio zaskakujące cameo: wystąpiła w animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum. TVA zdecydowanie powinno mieć na niego oko!

Zobacz także:

