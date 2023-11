Kevin Feige o powrocie Iron Mana, Czarnej Wdowy i postaci Harry'ego Stylesa. Kiedy X-Meni trafią do MCU?

fot. materiały prasowe

Reklama

Według doniesień w zeszłym tygodniu Marvel Studios omawiało możliwość przywrócenia oryginalnych Avangers do przyszłych filmów MCU. Mówiło się o ożywieniu Iron Mana (Robert Downey Jr.) oraz Czarnej Wdowy (Scarlett Johansson), którzy zginęli w Avengers: Koniec gry.

Avengers - czy Iron Man i Czarna Wdowa powrócą do MCU?

Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios, który czuwa nad treścią w MCU, w rozmowie z Entertainment Tonight po premierze Marvels, odniósł się do tych plotek.

Prawda jest taka, że nie omawialiśmy tego. Robimy projekt ze Scarlett. Kocham Roberta, jest częścią rodziny. Ale jeśli chodzi o powrót, to się przekonamy.

Czy Harry Styles powróci do MCU?

Kevin Feige został również zapytany przez ET o powrót Harry'ego Stylesa do MCU. Jego bohater (Eros) od czasu sceny po napisach w filmie Eternals nie pojawił się w żadnej innej produkcji Marvela. Według Feigego obie strony czekają tylko na najlepszy moment.

On jest podekscytowany. My jesteśmy podekscytowani. Zobaczymy. Wprowadziliśmy dużo nowych postaci do wielu filmów i wiele scen po napisach. Gdzie ta postać ze sceny po napisach pojawi się ponownie? To dobre pytanie.

https://twitter.com/etnow/status/1722088080965038268

Źródło: Marvel

Kevin Feige o planach wprowadzenia X-Menów do MCU

Szef Marvel Studios został zapytany przez dziennikarkę z serwisu ET o przyszłość X-Menów w MCU. Przyznał, że to delikatna sprawa.

To bardzo ekscytujące. X-Meni to solidne, wspaniałe oraz pomysłowe postacie. Serial animowany powraca w przyszłym roku z czego bardzo się cieszymy. Widziałem dzisiaj kilka nowych, ukończonych odcinków, które zabierają widzów z powrotem do sedna tego kim są X-Meni i do opery mydlanej, którą reprezentują ci bohaterowie. A jeśli chodzi o aktorską wersję to widzowie zobaczą ich... być może wkrótce.

Zobacz także:

MCU - najlepsze filmy Marvel Studios

Sprawdźcie ranking filmów MCU od najgorszego do najlepszego według serwisu Ranker z maja 2023 roku.