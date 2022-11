MCU - szkice koncepcyjne syna Hulka. Nie wybrano najlepszej wersji? Mógł mieć długie włosy!

Fot. Marvel

W finale Mecenas She-Hulk poznaliśmy syna Hulka o imieniu Skaar. Bohaterowi przed debiutem na Disney+ kilkukrotnie zmieniano design. A dzięki szkicom koncepcyjnym możemy przekonać się, jakie były inne opcje. Zobaczcie grafiki poniżej i dajcie znać w komentarzu, która wersja spodobała wam się najbardziej.

Na szkicach koncepcyjnych możemy zobaczyć, że Skaar wielokrotnie zmieniał fryzurę. Na pewnym etapie miał nawet długie włosy i grzywkę, co drastycznie różni się od tego, co widzowie zobaczyli w serialu. Druga opcja nieco bardziej przypomina ostateczną wersję, jednak Skaar nie ma na niej zgolonej przedniej części głowy.

Skaar - szkice koncepcyjne

Grafik Constantine Sekeris, który pracował przy takich filmach jak Thor Ragnarok, Czarna Pantera i Liga Sprawiedliwości, opublikował szkice koncepcyjne na swoim Instagramie. Możecie zobaczyć niektóre z nich poniżej.

Wersje różnią się głównie fryzurami, ale także tatuażami i modyfikacjami w stroju. Ostatnie dwa zdjęcia pokazują, jaka wersja ostatecznie zadebiutowała w serialu.

Skaar - szkic koncepcyjny

Przyszłość Hulka w MCU

Fani od lat liczą na film inspirowany komiksowym wydarzeniem World War Hulk, szczególnie po tym, jak Saakar pojawił się w Thor: Ragnarok. Jednak do tej pory Marvel nie ogłosił żadnego nowego projektu.

W finale Mecenas She-Hulk sztuczna inteligencja K.E.V.I.N. nalega jednak, by Hulk pojawił się w finale i wyjaśnił, co robił na Saakarze, na co Jennifer Walters odpowiada, że będzie miał na to czas w filmie. Nie zostało dopowiedziane, jakim filmie, więc jest szansa na to, że to wskazówka dotycząca planów studia.

W końcu pojawienie się Skaara jest dużym wydarzeniem i daje wiele nowych możliwości na poprowadzenie historii Hulka. A film World War Hulk stał się bardziej rzeczywistym marzeniem, niż kiedykolwiek wcześniej.

