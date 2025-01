Złoczyńcy Avatara 3 ujawnieni. Tym razem nie będą to ludzie!

Zachary Berger

2025 rok należy do filmu Avatar: Fire and Ash. Promocja wystartowała w nowym numerze magazynu Empire, który opublikował szkice koncepcyjne z widowiska. Wygląda na to, że James Cameron i Weta Digital wciąż nie są gotowi, by ujawnić ostateczny wizualny styl kontynuacji dwóch poprzednich części, które osiągnęły wielkie wyniki finansowe w kinach. Nowa odsłona tej bijącej rekordy popularności serii zabierze widzów w niezbadane i zupełnie nowe rejony Pandory.

Avatar 3 - szkice koncepcyjne

Galeria szkiców koncepcyjnych z filmu. Varang, czyli przywódczyni złego klanu i antagonistka historii, jest widoczna na pierwszym szkicu.

Złoczyńcy Avatara 3

Magazyn Empire zapowiada, że w kolejnych numerach będą publikować ekskluzywne materiały i wypowiedzi związane z Avatarem 3. Jednym z kluczowych elementów fabuły ma być tajemniczy Klan Popiołu (Ash Clan), który odgrywa rolę głównych antagonistów. Reżyser James Cameron zdradził szczegóły dotyczące ich przywódczyni, Varang.

- Varang jest liderką ludu, który przeszedł wiele trudności. To uczyniło ją silniejszą. Jest gotowa zrobić dla swojego ludu wszystko, nawet jeśli my uznalibyśmy te działania za złe. Chcieliśmy, aby w tym filmie historia była bardziej złożona i nie opierała się na prostym podziale na dobro i zło.. Chcemy wyjść poza formułę "wszyscy ludzie są źli, a wszyscy Na’vi są dobrzy".

W postać Varang wciela się Oona Chaplin, którą Cameron szczególnie chwali. Przyznaje, że dopiero podczas pracy nad animacją z ekspertami z Weta Digital w pełni docenił jej kreację.

- Varang jest wrogiem bohaterów, ale Oona Chaplin sprawia, że ta postać wydaje się autentyczna i prawdziwa – dodaje reżyser.

Nowe pomysły Avatara 3: Handlarze wiatru

Wśród nowości w Avatarze 3 znajdą się tzw. Wind Traders (Handlarze wiatru). To koczowniczy lud, który wykorzystuje gigantyczne stworzenia Pandory do podróżowania powietrzem i prowadzenia handlu. Cameron porównuje ich do średniowiecznych karawan z wielbłądami.

- Są niezwykle fascynujący. Jak wszyscy Na’vi, żyją w symbiozie ze swoimi stworzeniami. Jeśli w żyłach płynie wam morska krew, zapragniecie znaleźć się na ich statku! – mówi Cameron.

Premiera filmu zaplanowana jest na grudzień 2025 roku.