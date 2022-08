Spider-Man - ulubieni złoczyńcy Kevina Feige. Jego wybory nie są zaskoczeniem

Fot. Materiały prasowe

Kevin Feige znany jako prezes Marvel Studios w wywiadzie opublikowanym w wydaniu The Amazing Spider-Man Issue 900, który został udostępniony za pośrednictwem Reddit, wyjawił odpowiedzi na najbardziej nurtujące fanów pytania. Wypowiedział się na temat ulubionych czarnych charakterów Spider-Mana, wyjaśniając przy tym swoje wybory. Jak się okazuje potęga Filmowego Uniwersum Marvela została oparta m.in. o jego pasję. Pełni on co prawda funkcję prezesa, będąc przy tym twarzą całego MCU, jednak prywatnie należy do grona wielkich fanów produkcji Marvela. Podczas udzielania odpowiedzi z zamiłowaniem opowiadał historie ulubionych złoczyńców.

Kevin Feige i jego faworyci

Odpowiedź na zadane pytanie nie należała do najłatwiejszych. Prezes Marvel Studios potrzebował chwilę na przywołanie charakterów, nad którymi pracowali w filmach. Jako pierwszy został wytypowany Doc Ock, a po nim zaraz Mysterio, o którym powiedział:

Mysterio, zarówno w komiksach jak i w filmach, jest szaloną, unikalną i specyficzną postacią.

O swoim trzecim wyborze Feige rozwodził się nieco dłużej:

Mógłbym z łatwością powiedzieć Goblin, ale powiem Vulture. Podobnie jak mój bohater Paste-Pot Pete, doceniam ludzi, którzy nie są miliarderami i testują na sobie naukowe rzeczy. Ludzi, którzy szlifują i rozgryzają to. Michael Keaton zagrał go w Homecoming. On uważa, że ten świat jest szalony - wszyscy ci ludzie latający wokół i robiący te wszystkie rzeczy tylko dlatego, że są bogaci albo są bogami lub kosmitami...

Ponadto Kevin Feige zdradził, że jego zdaniem najlepsza partnerka dla Spider-Mana to Mary Jane Watson.