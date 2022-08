Devotion - nowy zwiastun. Wojna koreańska z gwiazdą MCU

fot. materiały prasowe

Devotion to film oparty na faktach z życia Jessego L. Browna, jednego z pierwszych czarnoskórych pilotów w armii Stanów Zjednoczonych. Główną rolę gra Jonathan Majors, obecnie gwiazda MCU, którego rola Kanga Zdobywcy ma być fundamentem uniwersum na nadchodzące lata.

Devotion - zwiastun

Devotion - o czym jest film?

Historia skupia się na przyjaźni Browna (Majors) ze skrzydłowym Tomem Hudnerem (Glen Powell I) . Razem latają podczas wojny koreańskiej.

Glen Powell jest producentem wykonawczym. Walczył on przez pięć lat do doprowadzenie do realizacji filmu opartego na książce Adama Makosa z 2014 roku. Jake Crane i Jonathan A.H. Stewart napisali scenariusz. J.D. Dillard wyreżyserował. W obsadzie są także Joe Jonas, Thomas Sadoski oraz Christina Jackson.

Podczas realizacji wykorzystano prawdziwe samoloty z okresu wojny koreańskiego. Sam reżyser w wywiadzie nazwał je latającym muzeum. Sam Majors wspomina, że podczas latania i kręcenia scen odczuwał różne problemy żołądkowe, ale powstrzymał się przed braniem leków, aby wczuć się w rolę, bo w tamtych czasach nie mieli takich specyfików.

Devotion - premiera w USA odbędzie się 23 listopada 2022 roku.