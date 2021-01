Strażnicy Galaktyki - quiz dla fanów.. Sprawdź, jak dużo wiesz o filmie MCU

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Strażnicy Galaktyki to film w reżyserii Jamesa Gunna, który wprowadził do kinowego uniwersum Marvela (MCU) nową grupę superbohaterów. Akcja tej komedii rozgrywa się nie na Ziemi, lecz w kosmosie. Koncentruje się na postaci Petera Quilla, który wspólnie z nowymi przyjaciółmi stawia czoła Ronanowi. Kluczowym elementem fabuły jest Kamień Nieskończoności, który pożąda Thanos. To sprawia, że obok rozrywkowych walorów Strażnicy Galaktyki są niezwykle ważną częścią MCU.

Film jest jednym z najwyżej ocenianych filmów MCU (8,0 na IMDb). Jest pełen humoru i brawurowej akcji popartej znakomitymi efektami komputerowymi, za co Strażnicy Galaktyki otrzymali nominację do Oscara. Fabuła nie jest skomplikowana, ale zapewnia emocje na zaskakująco wysokim poziomie. Imponuje również doskonała ścieżka dźwiękowa. Nie można też zapomnieć o świetnych aktorach, dzięki którym film dostarcza tyle znakomitej rozrywki.

W głównych rolach wystąpili Chris Pratt, Zoe Saldana i Dave Bautista. Głosów Grootowi i Rocketowi użyczyli odpowiednio Vin Diesel i kapitalny Bradley Cooper. Z kolei Lee Pace wcielił się w głównego złoczyńcę filmu, czyli Ronana. Drugoplanowe role zagrali znakomici Michael Rooker, Karen Gillan i Benicio del Toro. W produkcji pojawili się również Glenn Close, John C. Reilly i Djimon Hounsou.

Produkcja zarobiła 772,8 milionów dolarów na całym świecie, dzięki czemu osiągnęła trzecie miejsce w rankingu najbardziej dochodowych filmów w 2014 roku (ustępując tylko Transformers: Wiek zagłady oraz Hobbit: Bitwa Pięciu Armii). Warto dodać, że Strażnicy Galaktyki otrzymali również drugą nominację do Oscara za najlepszą charakteryzację i fryzury.

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi, jak dobrze pamiętacie ten film. Przekonacie się, czy wasza wiedza jest na tyle duża, aby zostać Strażnikiem Galaktyki. Zapmnijcie pasy - czas na kosmiczną przygodę!

QUIZY na naEKRANIE.pl

Podobał Wam się quiz z filmu Strażnicy galaktyki? Zachęcamy do rozwiązania innych quizów związanych z MCU!

Przygotowaliśmy też dla Was inne propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z pozostałych dzieł popkultury lub dowiecie się, którym popkulturowym bohaterem jesteście. Oto lista naszych najciekawszych quizów: