MCU - w spin-offie WandaVision pojawią się córka Visiona i syn Ultrona? Plotka szokuje

Jason Kane, insider znany jako Greatphase, wyjawił że w MCU zadebiutuje Vivian - komiksowa córka Visiona - która z czasem stanie się członkiem grupy Young Avengers. Kolejny scooper, KC Walsh, potwierdził to doniesienie. Dodał, że zarówno Vivian, jak i Victor Mancha, syn Ultrona, zostaną uwzględnieni w serialu Vision Quest na Disney+.

Vision Quest to projekt, który miałby być drugim spin-offem do WandaVision. Na początku były to jedynie doniesienia scooperów, jednak w październiku 2022 roku portal Deadline stwierdził, że według ich źródeł prace do serialu ruszyły. Niektórzy nazywają go Biały Vision, a produkcja ma pokazać, jak główny bohater próbuje odzyskać wspomnienia i swoje człowieczeństwo. Warto jednak podkreślić, że ani Marvel, ani Disney nie opublikowały oficjalnego oświadczenia w sprawie.

MCU - w spin-offie WandaVision pojawi cię córka Visiona?

Jeśli te doniesienie są prawdziwe, Vivian i Victor zadebiutują w MCU w serialu Vision Quest. Kim są bohaterowie?

Vivian w komiksach Marvela została stworzona przez Visiona, by uczłowieczyć siebie poprzez stworzenie rodziny. Bohaterka jest członkinią superbohaterskiej grupy Champions, w której są tacy herosi jak Ms. Marvel, Spider-Man i Hulk. Jednak według plotki zamiast tego w MCU dołączy do Young Avengers.

Z kolei Victor Mancha to syn Ultrona: w komiksach Marvela złoczyńca obiecał dać Marianelli Manchy dziecko w zamian za zebranie materiału, które było mu potrzebne do stworzenia sobie nowego ciała. Użył wiec DNA kobiety i swojej cybernetyki, by stworzyć cyborga, który z czasem rozwinął się, stając się w pełni biologicznym człowiekiem.

