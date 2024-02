MCU - Thunderbolts bez ważnej postaci; Deadpool i Wolverine zmienią plany Kevina Feige na Avengers 5? Nowe plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/20th Century Studios

Reklama

Film Thunderbolts opowiadający o grupie postaci z Kinowego Uniwersum Marvela, które fani zdążyli już poznać na wielkim i mniejszym ekranie przeszedł drogę przez mękę, ale wygląda na to, że problemy już są za plecami tej produkcji. Według Daniela Richtmana, dobrze poinformowanego scoopera w branży, pre-produkcja ma zacząć się jeszcze w połowie lutego, a zdjęcia rozpoczną się od początku marca 2024 roku. Wiele osób spekulowało, że film zrzeszy grupę postaci w celu zwyciężenia nie tylko z Sentry, ale i Czerwonym Hulkiem, którego publiczność ma poznać w filmie Captain America: Brave New World. Richtman zaprzecza jednak tym doniesieniom i stwierdza, że w Thunderbolts nie pojawi się "Thunderbolt" Ross w wykonaniu Harrisona Forda. Nie ma również planów na to, aby nowa produkcja MCU miała kategorię wiekową R, czyli tylko dla dorosłych, a w centrum opowieści miałaby się znaleźć Yelena Belova, Sentry oraz Val.

Deadpool & Wolverine zmieni plany Kevina Feige?

W trakcie Super Bowl 2024 zadebiutował pierwszy zwiastun wyczekiwanego blockbustera z Pyskatym Najemnikiem i Rosomakiem w rolach głównych. Powrót do ról Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana jest aktualnie najchętniej oglądanym zwiastunem w historii. Taki wynik miałby rzekomo, choć już nie według Richtmana, skłonić Kevina Feige do uwzględnienia dwóch herosów w filmie Avengers: The Kang Dynasty, czego wcześniej nie było w planach.