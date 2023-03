Ultron wróci do MCU? Pada nawet tytuł produkcji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Ultron wróci do MCU - spekulacje na ten temat pojawiają się w sieci od dawna. Pod koniec zeszłego roku serwis The Cosmic Circus donosił, że ikoniczny złoczyńca w finale filmu Avengers: Czas Ultrona nie został całkowicie zniszczony przez Visiona; pozostałości tworzącej go sztucznej inteligencji miały przetrwać, choć w chwili obecnej są w uniwersum "uśpione". Teraz w całej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Na podstronie Marvel Studios Spoilers na portalu Reddit jeden z użytkowników, który w przeszłości wyjawiał wiele sprawdzających się później rewelacji, przekonuje po rozmowie z "źródłami", że Ultron wróci w filmie Armor Wars, który pierwotnie miał być serialem emitowanym na platformie Disney+. Nie znamy żadnych szczegółów tego potencjalnego powrotu; niektórzy użytkownicy spekulują, że do aktywacji pozostałości po Ultronie doprowadzi korzystanie z technologii Tony'ego Starka.

Przypomnijmy, że inną wersję Ultrona zobaczyliśmy w serialu animowanym A gdyby...?. Z kolei z filmu Spider-Man: Homecoming dowiedzieliśmy się, że Departament Kontroli Zniszczeń, wymieniany jako jeden z potencjalnych antagonistów Armor Wars, posiada głowę dawniej kontrolowanego przez złoczyńcę bota.

Ultron znalazł się w naszym rankingu najpotężniejszych postaci pierwszych 3 faz Kinowego Uniwersum Marvela.

MCU - najpotężniejsze postacie pierwszych 3 faz

50. Gamora - Wyszkolona zabójczyni, mistrzyni sztuk walki, do perfekcji opanowała posługiwanie się różnymi rodzajami broni.