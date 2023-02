MCU vs DCU - jakie są różnice w budowaniu uniwersum? James Gunn wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Po spotkaniu z dziennikarzami, na którym James Gunn i Peter Safran odkryli plany na pierwszy rozdział budowy filmowego uniwersum DC zwanego DCU, obaj udzielali wywiadów. Gunn w rozmowie z Gizmodo odpowiedział na pytania wielu, czyli jak tworzenie DCU wygląda w porównaniu do MCU. Gunn jest jednym z niewielu ludzi, który może dokonać takiego porównania, bo tworzył dla MCU trylogię Strażnicy Galaktyki, więc wie, jak to u nich działa.

DCU vs MCU - różnice

Przede wszystkim James Gunn uważa, że jest wiele różnic pomiędzy tworzeniem obu uniwersów. Zwraca uwagę na to, że MCU jest zazwyczaj osadzane w prawdziwych miastach, gdy DCU jest tak jakby inną rzeczywistością, bo mają fikcyjne miejsca jak Metropolis, Gotham, Atlantyda czy Themyscira. Dla niego jest to dość istotna różnica i z tego powodu kocha DC, bo naprawdę jest to inna rzeczywistość. Kolejną jest fakt, jak bardzo rozplanowali całą historię z wyprzedzeniem.

- Myślę, że mamy lepiej to rozplanowane niż Marvel miał na początku, bo zorganizowaliśmy grupę scenarzystów, z którymi w całości opracowaliśmy jedną wielką historię.

W tej grupie są między innymi Tom King (scenarzysta komiksów DC), Christal Henry (serial Watchmen), Christina Hodson (film Flash), Drew Goddard oraz Jeremy Slater. Potem do tej grupy dołączył James Mangold, który robi film Swamp Thing.