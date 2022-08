Mecenas She-Hulk - data premiery lekko zmieniona. Nowy spot

fot. materiały prasowe

Disney+ swego czasu ustalił, że wszystkie duże seriale będą mieć premiery w środy. Z niewiadomych przyczyn podjęto decyzję o wycofaniu się z tej deklaracji i wyznaczeniu nowej daty premiery dla serialu MCU pod tytułem Mecenas She-Hulk.

Mecenas She-Hulk - data premiery

Zmiana jest tylko o jeden dzień. Mecenas She-Hulk ma premierę 18 sierpnia, czyli w czwartek. Co tydzień w ten dzień będą pojawiać się nowe odcinki. Przyczyny zmiany nie zostały ujawnione. Ogłoszono ją w nowym spocie opublikowanym na Twitterze.

She-Hulk - dlaczego jest mniejsza niż w komiksach?

Kat Coiro, reżyserka serialu w rozmowie z EW.com ponownie odniosła się do rozmiaru superbohaterki. Powtórzyła podobne argumenty, jak poprzednio.

- Hulk nie ma ludzkich proporcji ani skali. Jest w pełnym wymiarze potworem. Było dla nas ważne, aby ona nadal operowała w ludzkiej skali. Tu nigdy nie chodziło o zmniejszenie jej, a bardziej o to: "Jak możemy ją wsadzić do tego świata; pracy w biurze, pójścia do restauracji czy na spacer, aby nadal przyciągała uwagę, ale w obrębie tego, że wciąż przypomina człowieka.

Mecenas She-Hulk - zdjęcia