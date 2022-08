Mecenas She-Hulk - nowe fragmenty. Pada pytanie: czy Kapitan Ameryka jest prawiczkiem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pojawił się fragment z serialu Mecenas She-Hulk, w którym Jennifer Walters jedzie autem ze swoim kuzynem Brucem Bannerem i rozprawia o tym, czy Kapitan Ameryka jest prawiczkiem. Na końcu jednak dochodzi do wypadku samochodowego, co jak wiemy, ma doprowadzić do tego, że radioaktywna krew Bannera zmiesza się z jej krwią i tak powstanie She-Hulk. Ważnym punktem jest jednak to, kto doprowadza do wypadku. Jest to bowiem statek kosmiczny z planety Sakaar, który widzieliśmy wcześniej w Thor: Ragnarok. Nie wiadomo jednak, kto siedzi za sterami.

Mecenas She-Hulk - fragmenty

Kolejne nowe fragmenty można zobaczyć w wideo o kulisach serialu.

Mecenas She-Hulk - jaki będzie Daredevil?

Jessica Gao, scenarzystka serialu w rozmowie z The Direct zapowiada Daredevil w wykonaniu Charliego Coxa. Tłumaczy, że wzięli go z jego mrocznego i poważnego świata, by wprowadzić go do tego z serialu, który jest lekką, zabawną komedią. To pozwala im pokazać inną, lżejszą stronę Daredevila. Według osób z wiedzą o planach MCU taki ma być Daredevil w gościnnych występach w produkcjach uniwersum z innymi bohaterami: ma być to lżejsze podejście do postaci. Jednocześnie zapowiadają, że w swoim serialu Daredevil: Born Again będzie znów mroczny, posępny i na serio.

Mecenas She-Hulk - galeria

Na początku trzy nowe plakaty postaci.

Mecenas She-Hulk

Premiera serialu 18 sierpnia w Disney+.