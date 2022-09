Mecenas She-Hulk - zwiastun kolejnych odcinków. Jest Daredevil!

fot. Disney+

Platforma streamingowa Disney+ opublikowała zwiastun serialu Mecenas She-Hulk, który zapowiada kolejne odcinki. Do końca sezonu zostało ich pięć. Na pewno pojawi się Daredevil, w którego ponownie wciela się Charlie Cox. Trailer nie tylko pokazuje go w żółtym kostiumie, to jeszcze widzimy go jako Matta Murdocka w rozmowie z Jen. Czyżby Daredevil miał zainspirować She-Hulk do akceptacji bycia superbohaterką?

Mecenas She-Hulk - zwiastun

Nie jest to pierwszy występ Charliego Coxa w MCU. Chociaż na ten moment serial Daredevil nie jest częścią uniwersum, Cox zadebiutował w MCU w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Spekuluje się, że po prostu ta wersja superbohatera z popularnego serialu pochodzi z alternatywnego świata równoległego poprzez motyw multiwersum. Pamiętajmy także, że zapowiedziano serial MCU tworzony dla Disney+ pod tytułem Daredevil: Born Again, w którym obok Coxa pojawi się też Vincent D'Onofrio w roli Wilsona Fiska aka Kingpina.

W sobotę 10 września odbędzie się panel na D23 Expo, na którym poznamy nowe informacje o przyszłości MCU. Tam też odkryto nowe logo serialu o Daredevilu.

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1568299574682615808