Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

Marvel/Sony

Marvel jako synonim ekranowego cringe'u? Jeszcze jakiś czas temu rzesza fanów filmów i seriali MCU na podobne opinie mogłaby zareagować ogromnym gniewem. Dziś jednak, już po premierze produkcji Moon Knight, Ms. Marvel i w trakcie emisji Mecenas She-Hulk, wydaje się, że tego typu głosy są nawet zasadniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Składa się bowiem tak, że w obrębie największego i zarazem najbardziej dochodowego popkulturowego projektu pojawiają się sceny, które potrafią wywołać w odbiorcy zażenowanie. Przyszła pora, aby pokazać Wam choć część z nich.

Nie zrozumcie nas w tym miejscu źle: przedstawienie poniższego zestawienia nie jest próbą wyśmiania obecnej kondycji MCU czy bicia na alarm w kwestii kierunku, w którym rozwija się przedsięwzięcie. Jesteśmy właściwie pewni, że słowo "cringe" równie dobrze można odnieść do innych z najważniejszych franczyz popkulturowych. W przypadku filmów i seriali Marvela o tym fakcie jednak zaskakująco często zapominamy i to z przeróżnych powodów - przytłoczeni warstwą fabularną bądź monumentalnością wydarzeń czy po prostu wychodząc z założenia, że małe wpadki niekoniecznie muszą przesłaniać wydźwięk postrzeganej całościowo opowieści.

Nasza lista z całą pewnością nie jest pełna; co więcej, spora część z zamieszczonych na niej sekwencji najprawdopodobniej nie znalazłaby się w Waszym zestawieniu. Cringe ma jednak to do siebie, że jego tropienie na ekranie jest pochodną subiektywnych gustów. A o tych - jak już wiemy - nie zawsze wypada dyskutować.

Marvel - najbardziej cringe'owe sceny z filmów i seriali MCU

Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie.