UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Przypominamy, że w WandaVision miasteczko było pod wpływem zaklęcia Scarlet Witch, które zmuszało mieszkańców do odgrywania przydzielonych im przez wiedźmę ról. Nic więc dziwnego, że z ich punktu widzenia Wanda była antagonistką z krwi i kości. Co zresztą widać po stanie, w jakim są ruiny jej domu w To zawsze Agatha.

Wielu fanów zastanawiało się jednak, co dokładnie stało się, gdy już odzyskali wolność. Jac Schaeffer, showrunnerka seriali To zawsze Agatha i WandaVision, postanowiła odpowiedzieć na to pytanie.

Źródło: Marvel/Disney+

WandaVision - co stało się z Westview, gdy zaklęcie Scarlet Witch przestało działać?

W pierwszych odcinkach To zawsze Agathy widzimy, że mieszkańcy po zdjęciu zaklęcia Scarlet Witch na pozór wrócili do swojego dawnego życia. Jednak mały detal sugeruje, że nie wszyscy. Tablica „Witamy” informuje, że obecnie Westview liczy 2251 mieszkańców. Za to w serialu WandaVision – czyli trzy lata wcześniej – było ich 3892.

Oznacza to, że populacja Westview zmniejszyła się prawie o połowę. Przez traumatyczne zaklęcie Scarlet Witch wielu mieszkańców prawdopodobnie postanowiło przenieść się do innego miejsca.

Schaeffer w rozmowie z TV Line wyjaśniła:

Nie traktujcie tego jako kanonu, ale dużo rozmawialiśmy na temat tego, jak wygląda Westview, gdy zdjęto z niego zaklęcie. Nie pokazaliśmy tego zbyt wiele, ale ogólnie można odnieść wrażenie, że zaklęcie było traumatycznym przeżyciem. Zastanawialiśmy się więc, czy ludzie masowo zaczęliby uciekać z miasteczka? Kto by został i dlaczego? Więc ten mały detal jest ukłonem w stronę tego.

