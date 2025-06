Ranking najgłośniejszych polskich gier. Sprawdź czy Cyberpunk wyprzedził Wiedźmina

fot. materiały promocyjne

Polacy nie gęsi i swoje gry mają – parafrazując klasyka, trudno lepiej oddać charakter rodzimego rynku gamingowego. Każdy miłośnik elektronicznej rozrywki wie, że Polska nie ma się czego wstydzić – wręcz przeciwnie, jesteśmy dziś jednym z ważniejszych graczy na globalnej scenie.

Dzięki takim hitom jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Dying Light czy Cyberpunk 2077 na dobre zadomowiliśmy się w growym mainstreamie. Z kolei tytuły pokroju Frostpunk, This War of Mine czy najnowsze Against the Storm udowodniły, że Polacy doskonale odnajdują się również w sektorze gier niezależnych. Nasze studia nie boją się ambitnych tematów, tworzą gry odważne, oryginalne i po prostu świetnie zrobione.

W tym zestawieniu postanowiliśmy zebrać najgłośniejsze polskie produkcje – zarówno współczesne, jak i te retro, które z sentymentem wspominają starsi gracze. Jako że autor galerii pamięta jeszcze czasy Amigi i pierwszych pecetów, nie mogło zabraknąć tu klasyków lat 90. – jak Tajemnica Statuetki, przygodówka, w której rozwiązywało się zagadki na tle statycznych zdjęć, czy kultowego Franko: The Crazy Revenge, który swego czasu miał w Polsce status porównywalny do dzisiejszego Wiedźmina.

Lista, którą przygotowaliśmy, to nie tylko ranking – to także hołd dla polskiej kreatywności i determinacji, bo choć początki były skromne, to większość tytułów z tej listy to powody do dumy – zarówno dla twórców, jak i graczy znad Wisły.

