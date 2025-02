UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Już od jakiegoś czasu krążą plotki, że Mefisto, potężny złoczyńca ze świata Marvela, zadebiutuje w Ironheart. Jednym z dowodów miałby być szkic koncepcyjny, rzekomo pochodzący z serialu, który krążył po mediach społecznościowych w 2022 roku. Na grafice były trzy projekty Sacha Barona Cohena jako Mefisto w punkrockowym klimacie.

Mefisto w MCU - nowe doniesienie

Teraz pojawiło się kolejne doniesienie w sprawie. Znany scooper @MyTimeToShineH napisał na platformie X, kiedyś znanej jako Twitter:

Ciekawe, czy zachowają tę kwestię w [Ironheart]: "Może być wiele diabłów, ale ja jestem ich królem".

Taka kwestia sugerowałaby większą rolę złoczyńcy w MCU. Szczególnie, że wiele osób wierzy, że będzie kluczowy w ewentualnym wprowadzeniu Ghost Ridera do uniwersum. Co ciekawe, reżyser Shawn Levy przyznał wcześniej, że imię Mefisto padło nawet kilka razy w pokoju scenarzystów Deadpool & Wolverine, choć ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.

Czy złoczyńca Mefisto zadebiutuje w Ironheart dowiemy się dopiero, gdy serial zadebiutuje w Disney+. Premiera jest zaplanowana na czerwiec 2025 roku.

Kim jest Mefisto?

Mefisto to postać z komiksów na wzór szatana. To złoczyńca, który tak naprawdę jest demonem władającym swoim wymiarem nazywanym przez niego piekłem lub Hadesem, ale nie jest on w żadnej mierze związany z ziemskimi religiami. Mefisto po prostu wykorzystuje religijne pojęcia oraz wygląd diabła do swoich celów. W tę postać według doniesień wciela się Sacha Baron Cohen.

Kim jest Ironheart?

Poniżej dołączamy galerię, w której opisaliśmy origin Ironheart. Bohaterka w komiksach znana jest jako następczyni Iron Mana i geniuszka. Zobaczyliśmy ją już w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w małej roli, ale niedługo dostanie swój własny solowy serial.