Meg 2: Głębia - producent o nowym filmie. Będzie więcej humoru, ataków rekinów i szalonych pomysłów

fot. Apelles Entertainment

Meg 2: Głębia to kontynuacja filmu z 2018 roku, w którym ponownie zobaczymy Jasona Stathama w głównej roli. Tym razem Jonas Taylor mierzy się nie tylko z gigantycznym megalodonem, ale też z hordą innych prehistorycznych stworzeń.

Nie jest tajemnicą, że pierwsza część była niedorzeczna, ale dzięki charyzmie Stathama dostarczała dużo rozrywki. Wielu uważało, że zabrakło w tym filmie większej dawki humoru, więc producent Lorenzo di Bonaventura postanowił naprawić ten błąd w nowej odsłonie. W rozmowie z Collider podczas promocji Transformers: Przebudzenie bestii zdradził, jak widzowie zareagowali na pierwsze pokazy testowe Meg 2: Głębia.

To naprawdę ma swój urok, więc podczas kręcenia tego filmu odkryliśmy, że w pewnym sensie można dodać więcej komedii w filmie o rekinach, niż początkowo sądziliśmy. Myślę, że nowa część jest prawdopodobnie zabawniejsza. Będzie dużo śmiechu. Jest więcej ataków rekinów i szalonych pomysłów, które widownia zobaczyła podczas pokazów testowych. Film dobrze się sprawdza, ale co ważniejsze, wydaje się, że publiczność odnosi się do niego bardzo podobnie jak do pierwszej odsłony.

fot. materiały prasowe

Mimo że zapowiada się więcej ataków rekinów to według di Bonaventura komisja oznaczająca kategorię wiekową filmu dostrzeże lekkość produkcji oraz brak makabrycznych scen i dużej ilości krwi. Zabawna natura produkcji ma pomóc w uzyskaniu kategorii PG-13. Dodał też, że nie chciał, aby Meg 2: Głębia stał się parodią, a najtrudniejszą rzeczą w filmie było zachowanie równowagi pomiędzy przemocą i humorem.

Producent odniósł się do ewentualnych kolejnych części, które stworzyłyby franczyzę. Przyznał, że wyzwaniem będzie znalezienie innego podwodnego świata do eksploracji, aby nie odnosiło się wrażenia, że w kółko wracają w to samo miejsce.

Tym razem spędzamy w głębinach znacznie więcej czasu, więc czujemy się inaczej. Naprawdę jesteśmy tam przez znaczną część filmu, więc poznajemy to miejsce i wpadamy w pewne struktury, których ludzie tam na dole nie znają, i rzeczy, które zaskakują widzów i bohaterów.

Lorenzo di Bonaventura dodał, że w trzecim filmie mogliby się w tych głębinach zbyt bardzo zasiedzieć. Zadaniem na tę część będzie to, aby wymyślić co można jeszcze doświadczyć w tym podwodnym świecie.

Meg 2: Głębia - plakaty

Meg 2

W obsadzie są także Cliff Curtis, Page Kennedy, Shuya Sophia Cai, Able Wanamakok, Skyler Samuels, Sienna Guillory oraz Wu Jing. Za kamerą stoi Ben Wheatley.

Meg 2 - premiera w kinach w sierpniu 2023 roku.