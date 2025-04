EA Sports F1 25 - zwiastun zapowiada nowości w fabularnym trybie Droga do sławy

EA Sports

Droga do sławy 3 w grze EA Sports F1 25 kontynuuje historię rozpoczętą w F1 23. Powracają Aiden Jackson, Devon Butler i Callie Mayer, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, ponieważ fikcyjny zespół Konnersport walczy o Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Fabuła w dużej mierze koncentruje się na tej walce o mistrzostwo, które wydaje się zachwiane i zagrożone przez to, czego będziemy świadkiem na początku opowieści.

Rozgrywka w tym trybie w EA Sports F1 25 nadal polega na ukończeniu scenariuszy wyścigowych z konkretnymi celami w każdym rozdziale. Przykład: wczesne scenariusze mogą wymagać nadrobienia straty po kolizji i zajęcia miejsca na podium lub wyprzedzenia konkretnego kierowcy przed określonym okrążeniem.

Nowością w trzeciej odsłonie fabularnego wątku będzie możliwość wyboru kierowcy, co nie było możliwe w poprzednich częściach. W tegorocznej edycji gracz będzie mógł zdecydować, kim chce rozgrywać wątek fabularny. Ten wybór ma istotne konsekwencje, wpływając na cele, elementy narracji, a nawet prowadząc do alternatywnego zakończenia.

Jeśli chodzi o trudność, poprzednie odsłony Drogi do sławy miały trzy ustalone poziomy trudności. W EA Sports F1 25 będzie także czwarty, jeszcze trudniejszy. Ostatecznie, co zapewne będzie miało zastosowanie przez wielu graczy, Konnersport można zaimportować do trybu kariery kierowcy lub trybu My Team.

Premiera EA Sports F1 25 zaplanowana jest na 30 maja. Osoby, które skuszą się na droższą edycję, zyskają do niej dostęp na trzy dni przed oficjalną premierą. Nowa gra o królowej motorsportu dostępna będzie na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.