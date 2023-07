Meg 2: Głębia - reżyser nie oszczędzał na produkcji? Wykorzystał każdego dolara

Po tym, jak The Meg osiągnął spory zysk dla Warner Brothers w 2018 roku, powstanie 2. części stało się oczywistością. Reżyser Ben Wheatley zdradził, jak wiele ciężkiej pracy włożył w Meg 2: Głębia, jeszcze przed zdjęciami.

Szczegółami odnośnie pracy nad Meg 2: Głębia reżyser podzielił się z Total Film:

- Zanim dotarłem do The Meg, wykonałem wiele prac związanych z efektami specjalnymi i miałem o tym przeczucie. Z powodu pandemii, miałem dodatkowe 6 czy 7 miesięcy, więc opisałem cały sequel, każdą jego klatkę. Więc kiedy zaczęliśmy zdjęcia, wykonano ogromną ilość przygotowań. Nie podoba mi się ta idea ludzi wymyślających opowieści w jeden dzień. Ja chciałem mieć każdego dolara na ekranie.

Wheatley zdradził również, że jest potencjał na trzecią część, ale nie może dawać jeszcze za wiele szczegółów:

- Międzynarodowość tych filmów jest bardzo interesująca. To, co jest mądre w pierwszej części to fakt, że nie są to. To nie jest zaskakujące spotkanie Zachodu ze Wschodem. "Och, wszyscy jesteśmy zdezorientowani wobec siebie nawzajem...". Ten film jest o ludziach pracujących razem, i braniu udziału w codziennej przygodzie, gdzie czasem ludzie pochodzą z różnych miejsc świata. Myślę, że to dobre przesłanie dla widzów.