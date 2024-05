Francis Ford Coppola o Megalopolis. Pieniądze i streaming "nie mają żadnego znaczenia"

fot. materiały prasowe

Reklama

Po premierze Megalopolis oraz ponad siedmiominutowych owacjach na stojąco, Francis Ford Coppola przybył na konferencję prasową pełen nadziei oraz nieukrywanej radości. Jak sam opowiadał wcześniej, film jest projektem z pasji, nad którym poświęcił całe dekady pracy - oraz 120 milionów dolarów z własnej kieszeni. Odniósł się do tego budżetu, gdy jeden z dziennikarzy zasugerował, że ta inwestycja może zaszkodzić finansowemu dziedzictwu, jakie pozostawi swoim dzieciom.

- Moje dzieci, bez wyjątku, mają wspaniałe kariery bez fortuny. Radzimy sobie. To nie ma znaczenia. Do wszystkich tutaj: pieniądze nie mają znaczenia. To, co istotne, to przyjaciele. Tacy, którzy was nigdy nie zawiodą. Pieniądze mogą wyparować.

Megalopolis - Francis Ford Coppola o streamingu

Deadline wspomina, że w swoich ostatnich europejskich umowach dystrybucyjnych Coppola stanowczo odmawiał kupującym praw telewizyjnych i VOD. Wygląda na to, że reżyser przybrał ponowne stanowisko w kwestii streamingu.

Ojca chrzestnego Czasowi Apokalipsy - Chcę posiadać to, co robię, więc nie zamierzam tego sprzedawać komuś innemu. Chcę móc to kontrolować. Streaming to zabawne słowo. Paramount, który dystrybuował, wysłał mnie w trasę, aby przedstawić widzom ideę domowego wideo. Więc jeździłem i pokazywałem: "Oto Ojciec chrzestny na płycie". Później powstało DVD, a streaming to przecież także domowe wideo. Nie wiem, czemu nazywają to inaczej. Wszyscy wiedzą, co to jest. I oczywiście ludzie mają teraz w swoich domach piękne telewizory z dobrym dźwiękiem. Będą za to środki na życie. Ale długoterminowe pieniądze są na filmy. To 40 lat ludzi kupujących ten sam film, w kółko i kółko, co się przytrafiło

Megalopolis

Francis Ford Coppola nigdzie się nie wybiera

Dla 85-latka praca z filmem to "dopiero początek". Zdradził, że już pracuje nad nowym projektem.

- Mogę was zapewnić; planuję tutaj być jeszcze kolejne 20 lat. Już zacząłem scenariusz nowego filmu.

Już miesiąc wcześniej krążyły pogłoski, że Coppola pracuje nad adaptacją książki Edith Wharton, The Glimpses of the Moon.