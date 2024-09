Francis Ford Coppola pozywa prestiżowy zagraniczny portal. Chodzi o artykuł na temat Megalopolis

fot. Lionsgate

Pozew został złożony we wtorek w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Chodzi o artykuł z 26 lipca 2024 roku, w którym Variety oskarżyło Francisa Forda Coppolę o "nieprofesjonalne" zachowanie na planie Megalopolis – reżyser miał rzekomo przytulać i całować statystki uczestniczące w scenie imprezy.

Teraz filmowiec domaga się zadośćuczynienia w formie 15 milionów dolarów i dalszego adekwatnego odszkodowania ze strony Variety Media LLC oraz dziennikarzy Brenta Langa i Tatiany Siegel.

Poniżej znajdziecie fragment przetłumaczonego wstępu do wniosku złożonego przez prawników Coppoli.

Variety, ich dziennikarze i redaktorzy, kryjąc się za rzekomymi anonimowymi źródłami, oskarżyli Coppolę o wyraźną niekompetencję jako reżysera filmowego, o nieprofesjonalne zachowania na planie jego nowej produkcji, Megalopolis, o przygotowanie jakiegoś spisku mającego na celu sprawienie, by osoby na planie, które chciały złożyć skargę, nie miały gdzie jej złożyć, oraz o przytulanie aktorek będących na planie topless. Zrobili to po to, by zaszkodzić reputacji Coppoli i zapewnić mu poważne, emocjonalne cierpienie. I ta krzywda została wyrządzona.

Poza tym prawnicy Coppoli uważają, że osoby tworzące takie oskarżenia są "zazdrosne" o geniusz Coppoli. Dodali, że pozwani wiedzieli, że wszyscy członkowie obsady i ekipy Megalopolis podpisali NDA, w którym zobowiązali się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące filmu i jego produkcji, więc przyjmując jakiekolwiek nagrania z planu od swoich rzekomych anonimowanych źródeł zignorowali fakt, że mogły być niewiarygodne – bo te osoby już raz skłamały podpisując NDA i mogły ponownie nie mówić prawdy.

Pozew został złożony dwa dni po tym, jak Lauren Pagone, statystka z Megalopolis, którą zacytowało Variety w kolejnym artykule o zakulisowym zachowaniu Coppoli z 2 sierpnia, pozwała filmowca i inne osoby zaangażowane w stworzenie widowiska o napaść i zaniedbanie w zapobieganiu molestowaniu seksualnemu.

Pozew Coppoli, wycelowany w Variety, nie wspomina o Pagone i jej oskarżeniach.