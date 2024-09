Megalopolis to "pełen nadziei film". Francis Ford Coppola: "To rzymski epos"

fot. materiały prasowe

Reklama

Wokół nowego, wymarzonego filmu legendarnego Francisa Forda Coppoli pojawiło się wiele kontrowersji. Począwszy od konieczności wydania własnych pieniędzy, by zrealizować tę wizję, która nie podobała się wytwórniom, przez kontrowersje na planie z powodu rzekomego niewłaściwego zachowania reżysera i kończąc na użyciu sztucznej inteligencji do stworzenia nieprawdziwych recenzji krytyków przy jednym ze zwiastunów nadchodzącego widowiska.

Megalopolis debiutowało podczas Toronto Film Festival, a Francis Ford Coppola opowiedział o filmie:

To rzymski epos. To nurkowanie w świecie, który istnieje bardziej niż powinien. Opowiada oczywiście o lojalności, ale też w ostateczności to film o wizji nadziei. Zawsze istnieje wizja ludzi, którzy są wielcy i zdolni do radzenia sobie z każdym wyzwaniem, które muszą pokonać do stworzenia pięknego świata dla nas samych i naszych dzieci. To pełen nadziei film.

Megalopolis

Megalopolis - opis fabuły

Historia rozgrywa się na zniszczonej metropolii przypominającej Nowy Jork. Dochodzi do sporu, wynikającego z różnych spostrzeżeń na przyszłość. Z jednej strony mamy ambitnego, idealistycznego architekta (Adam Driver), a z drugiej jego zaprzysiężonego wroga, burmistrza miasta Franka Cicero (Giancarlo Esposito). Debata toczy się wokół tego, czy zbudować utopię z materiałów odnawialnych, czy może przyjąć strategię odbudowy na dotychczasowym poziomie, pełnym korupcji i pośrednictwa władzy. W centrum konfliktu stoi córka burmistrza, Julia (Nathalie Emmanuel), młoda kobieta, która dorastała w obliczu władzy i wciąż poszukuje sensu życia.

Megalopolis - premiera w Polsce odbędzie się 25 października 2024 roku.