Megamocny 2 - zwiastun animacji. Złoczyńca próbuje być bohaterem

fot. materiały prasowe

Megamocny powraca po 14 latach. Tym razem reformowany złoczyńca nadal próbuje być superbohaterem, ale ma problem, gdy z więzienia ucieka jego dawna grupa łotrów zwana Doom Syndicate, którzy nie wiedzą o jego przemianie. Decyduje się udawać, że jest jednym z nich, by znaleźć sposób, jak ich pokonać.

Megamocny 2 - zwiastun

Oficjalny tytuł sequela to Megamind vs. the Doom Syndicate. Tworzony jest on dla amerykańskiej platformy streamingowej Peacock.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Will Ferrell (Megamocny), David Cross (Minion), Brad Pitt (Metro Man), Tina Fey (dziennikarka Roxanne Ritchi) i Jonah Hill jako główny złoczyńca historii zwany Hal/Titan.

Odbiór trailera jest dość mieszany. Widzowie i fani w mediach społecznościowych wyrażają rozczarowanie, że wizualnie coś tutaj nie gra i nie stoi to na poziomie jedynki z 2010 roku.

Wraz z premierą filmu do platformy streamingowej w USA trafi od razu serial animowany Megamind Rules!. Premiera obu produkcji odbędzie się 1 marca 2024 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.