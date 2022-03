Men - zwiastun filmu twórcy Ex Machiny. To może być najlepszy horror roku!

fot. materiały prasowe

Men to nowy film w reżyserii Alexa Garlanda, który jest także autorem scenariusza. Jego artystyczny horror powstał dla studia A24, które znane jest z wybitnych tytułów, o których długo nie da się zapomnieć. Garlanda znamy też z serialu Devs, którego jest twórca, scenarzystą i reżyserem.

Men - zwiastun

Men - o czym jest film?

Bohaterką jest Harper, która wyjeżdża sama na piękną brytyjską wieś po śmierci męża. Ma nadzieję odnaleźć tam miejsce, by zaleczyć rany. Ktoś lub coś z otaczających lasów ją stalkuje. To co zaczyna się jako niepokojące zdarzenie staje się pełnoprawnym koszmarem przepełnionym jej najmroczniejszymi wspomnieniami i lękami.

Główną rolę gra Jessie Buckley, nominowana do Oscara za The Lost Daughter. W obsadzie są także Rory Kinnear oraz Paapa Essiedu.

Przypomnijmy, że studio A24 dało światu takie wybitne tytuły jak Dziedzictwo. Hereditary, Midsommar. W biały dzień oraz Lighthouse.

Men - premiera w USA odbędzie się 20 maja 2022 roku. Film trafi do polskich kin dzięki dystrybutorowi M2 Films, ale daty premiery nie na.

